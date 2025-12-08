Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda yaşanan korkunç bir olay, İngiliz bir ailenin hayatını altüst etti. Ailenin uzun süredir baktığı pitbull, evlerinin bahçesinde oynayan iki yaşındaki Leon Dulia'ya aniden saldırdı. Kısa sürede müdahale edilmesine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Aile, saldırıya neden olabilecek dış etkenlerin köpeği paniğe sürüklemiş olabileceğini öne sürüyor.

DAHA ÖNCE HİÇ SORUN ÇIKARMADI

Ailenin ifadelerine göre, pitbull uzun süredir evde bulunuyordu ve bugüne kadar hiçbir saldırgan davranış sergilemedi. Anne Robbie Deeth, İngiliz basınına yaptığı açıklamada köpeğin Leon'a karşı her zaman sakin ve sevecen olduğunu belirterek, "Oğlumun yüzünü yalardı, birlikte oynarlardı. Daha önce hiçbir sorun yaşamadık" dedi.

SALDIRI 30 SANİYEDE GERÇEKLEŞTİ

Daily Mail'n haberine göre olay yalnızca yarım dakika içinde meydana geldi. Leon'un annesi ve babası, ellerindeki poşetleri eve koymak için kısa süreliğine içeri girdiklerinde çocuk, köpeğin yanına gitmek üzere bahçeye çıktı. Aile geri döndüğünde küçük Leon'un pitbull tarafından ağır şekilde yaralandığını fark etti. Saldırının tek bir ısırıkla gerçekleştiği ancak yaranın ölümcül olduğu belirtildi.

"SİLAH SESLERİ KÖPEĞİ KORKUTMUŞ OLABİLİR"

Anne Robbie Deeth, saldırının nedeninin ani bir dış uyaran olabileceğini düşünüyor. Yakındaki ormanlık bölgede avcıların kullandığı silah ve düdük seslerinin, köpeği paniklettiğini ve saldırıya yöneltmiş olabileceğini dile getirdi.

"TEHLİKEYİ BİLSEYDİM YANINA YAKLAŞTIRMAZDIM"

Bir süre önce İngiltere'nin Hampshire bölgesinden Zakynthos'a taşınan aile, adada hayvanlarla iç içe bir yaşam sürüyordu. Deeth, büyük acı içinde yaptığı açıklamada: "Leon gülen yüzü hiç eksik olmayan bir çocuktu. Hayvanları severdi. Eğer pitbullun tehlikeli olabileceğini bilseydim onu asla yanına yaklaştırmazdım" ifadelerini kullandı.