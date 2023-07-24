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Yunanistan'da Korfu Adası'nda da Orman Yangını Çıktı

Dünya Haberleri

Rodos Adası'ndaki kontrolsüz orman yangını devam ederken, Korfu Adası'nda da yangın çıktı. Yangın sebebiyle 12 yerleşim birimi boşaltıldı.

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi.

Haberlerde, yangından etkilenen bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.

Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya, "Zor bir durum, yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı." dedi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Mora'nın kuzeyinde bulunan Egio kasabası yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle de tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Dünya

Rodos Adası Yunanistan Korfu Dünya Haberler

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