Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sonu felaket olur" resti Miçotakis'e geri adım attırdı: Buluşmalı ve konuşmalıyız - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sonu felaket olur" resti Miçotakis'e geri adım attırdı: Buluşmalı ve konuşmalıyız

AA - Tevfik Durul - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sonu felaket olur' resti Miçotakis'e geri adım attırdı: Buluşmalı ve konuşmalıyız

ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak için lobi yürüten ve Ege'deki adaları silahlandırarak Ankara ile Atina arasındaki tansiyonu yükselten Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, sonu felaket olur" resti sonrası yeni bir açıklamada bulunan Miçotakis, gerilim yükselse bile Türkiye ile ilişkilerin 'çok kötü' olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan devlet televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkiler ve diğer dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlığı süresince Türk-Yunan ilişkilerinde çok sayıda dalgalanmaya şahit olduğunu ifade eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile martta İstanbul'da yaptığı görüşme için, "Erdoğan ile görüşmem gerçekten iyi bir havada geçti. Ben de anlaştığımız gibi, gerginliği bir kenara bırakıp, iki ülke arasındaki pozitif gündeme odaklanabileceğimizi bekliyordum" şeklinde konuştu.

Miçotakis, Türkiye ve Türk halkı ile kalıcı, iyi ve dostane komşuluk ilişkileri kurmayı dört gözle beklediğini belirterek "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz" dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında sahada değil, söylemde büyük bir gerginlik olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunan halkının ulusal meselelere ilişkin zor zamanlarda kenetlenmiş olacağını savundu. Miçotakis, Erdoğan ile tekrar görüşme ihtimaline ilişkin "Tabiatıyla bir ara buluşacağız. Buluşmalı ve konuşmalıyız" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Miçotakis, "Yaşadığımız zamanın gereği, başka dönemlerin imparatorluk fantezilerinin konu edildiği yayılmacı bir revizyonizm karşısında nasıl cevap vereceğimizdir" diye konuştu. Miçotakis, Ukrayna'ya silah göndermenin Yunanistan'ın savunma gücünü olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.

AA / Tevfik Durul - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan Türkiye Dünya Güncel Haberler

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