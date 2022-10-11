Yunan gazetecileri çağırıp Türkiye'yi şikayet eden FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşiyi yarım bıraktı
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ABD'deki evine Yunanistan'ın çok okunan gazetesi Kathimerini'den bir grubu davet eden FETÖ elebaşı Gülen, söyleşide Türkiye'ye kötüledi. Yapılan haberde Gülen'in oldukça hasta ve yorgun görüldüğü anlatılırken, görüşmenin FETÖ elebaşının fenalaşması nedeniyle yarım kaldığı belirtildi.
Bir süredir ilişkilerin gergin seyrettiği Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine ziyarete gitti. Pocono Dağları'nda bulunan evde gerçekleşen görüşmenin tüm detayları, gazetenin manşetinde yer aldı.
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e, son dönemde tansiyonun yüksek olduğu iki ülke ilişkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan hakkındaki sözleri soruldu. FETÖ elebaşı Gülen, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek gibi şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı" ifadelerini kullandı. Haberde de Gülen'in Yunanistan'a destek verdiğine dikkat çekildi.
Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. FETÖ elebaşının yorgun ve hasta olduğuna dikkat çekilen haberde, söyleşinin yarım kaldığı belirtildi. Buna göre Gülen, fenalaştığı için özür dileyip, odadan ayrıldı.
Gazete ayrıca Fetullah Gülen'in yaşadığı yerden "sığınak" diyerek bahsetti. Detaylarda ise odalarda hiç pencere olmadığı, evde sürekli güvenlik elemanlarının bulunduğu, Gülen'in yalnızca hastaneye gitmek için evden çıktığı yer aldı. Öte yandan Gülen'in ve evin fotoğraflarının çekilmesine de izin verilmediği aktarıldı.