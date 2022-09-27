Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Ermenistan'a giderek meydan okudu: Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelerin politikaları başarısız olacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias Ermenistan'ı ziyaret etti. Dendias, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından yaptığı ziyarette Erivan'a destek verdi. Dendias, ''Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelere net bir mesaj vermek istiyorum. Ve mesajım, revizyonist politikaların başarısız olacağıdır'' dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias Ermenistan'a giderek Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan- Ermenistan çatışmalarının ardındanDendias'ın bu ziyaretinin gerçekleşmesi Erivan yönetimine destek olarak algılandı.

''REVİZYONİST POLİTKALAR BAŞARISIZ OLACAKTIR''

Dendias konuşmasında ''Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelere net bir mesaj vermek istiyorum. Ve mesajım, revizyonist politikaların başarısız olacağıdır'' dedi. Bu açıklama ile Dendias , Azerbaycan'a meydan okuyarak Ermenistan'a destek mesajını iletti.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Erivan ziyaretim sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı A.Mirzoyan ve Dışişleri Bakanlığı S.Papikyan huzurunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dendias sosyal medyadan yaptığı açıklamasında ''Yunanistan'ın Ermenistan ile tam dayanışmasının altını çizdim'' dedi.