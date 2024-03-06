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Yunan Başbakanı Miçotakis'e Ukrayna'da saldırı

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Brüksel'den önce Ukrayna'nın Odessa bölgesine gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Odessa bölgesine Rus Hava Kuvvetleri tarafından saldırı gerçekleştirildi. Hava saldırısı sonrası Miçoktakisin ve heyetinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, beraberindeki heyetle birlikte Brüksel'deki Avrupa Birliği konferansına gitmeden önce Ukrayna'nın Odessa limanına giderek Zelenskiyi ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Odessa bölgesinde patlama meydana geldi. Yunan heyetinin panik anları kameraya yansıdı.

YUNANİSTAN HEYETİNİN DURUMU İYİ

Ukrayna basınına göre Miçotakis'in ziyareti esnasında Rus Hava Kuvvetleri Odessa bölgesini bombaladı. Yunan basınının geçtiği habere göre, saldırı Yunan heyetinin 150 metre ötesinde görüşmeden önce gerçekleşti. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu bildirdi. İddiaya göre saldırı yapıldığı sırada Ukrayna heyeti ve Yunan heyeti birbirlerine yakındılar.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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