Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili konuştu. Kobani, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir." dedi. Öcalan'ın kendilerine de mesaj gönderdiğini ancak bunun kendileriyle ilgili olmadığını söyleyen Kobani, "Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yaydı. Doğrudan bizim için değildi." dedi.

DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından M Pkk terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." dedi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA YPG'DEN İLK YORUM: BİZİM TUTUMUMUZ OLUMLUDUR

Öcalan'ın çağrısına YPG/ Pkk terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'den ilk yorum geldi. Rudaw'a konuşan Şahin, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir" dedi.

"ÖCALAN'IN MESAJI DOĞRUDAN BİZE DEĞİLDİ"

Abdi, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Pkk lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz. Ancak mesaj bizimle ilgili değildi. Sayın Öcalan'ın çağrısı Pkk'yaydı, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi."

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

bunlara güven olmaz Amerika ukranyaya arkanizdayiz dedi. sonuç ortada bunlara da diyecek. Net

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeto:

Yaw hehe, bas git isine.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kan:

Bunların taşmasını tutanlar ne zaman bunların kemiğini vermesse o zaman bunlar silah bırakır.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan şenol:

zaten olmayan pkk ya silah bırak çağrısını bende yaparım .

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımerve ekşi:

Pkk ismi değişir rtk olur bunların niyeti şu pkk silah bıraktı denilip suriyede pyd ye katılan teröristlere nefes aldırıp bop projesine hız vermek baştakiler sonra kandırıldık diyecek malesef

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Asılması gereken terörist başını salıp üç beş oy için tamah edenler analar evlatları nı şehit verdi sizler bu vebali nasıl ödeyeceksiniz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSon Yörük:

Ne bekliyordunuz kimse dinlemez cunku bu bir sektor buyuk para donuyor kimse konumunu kaybetmek istemez.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

İsrail'in yaptığı gibi ez geç bunlar bu dilden anlar; ypg deas pkk isid Hizbullah talabani bunlar abd nin taşeron terör örgütüdür.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

diğer haberlerin altına yazılan yorumlari okuyorum şaşırıyorum, terör ile mucadelede uzaktan yakından alakası olmayan insanlar bu süreci desteklemekten ziyade eleştirmek için yazmışlar, evet davulun sesi uzaktan hoş geliyor, klavye kahramanlığı kuru milliyetçilik yapmanın alemi yok, 40 yıldır silahlı mücadele ederek bitmedi bu terör, ve ayrıca binlerce şehit ve yaralı verildi, bu şekilde devam ederse vaziyet o ki yine şehit ve yaralılar gelecek, bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Bence atılan ne kadar terörist varsa hepsi gebersin ancak gelinen noktada görünüyordu çözüm artık bu diyalog ile mümkün.Catismaya girmeyen, terör örgütü ile silahlı olarak mücadele etmeyen ve direk hedef olmayan insanların uzaktan ahkam kesmesi çok kolay...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Türk Devleti son uyariyi yaptirdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş
Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Barzani'den dikkat çeken açıklama
Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.