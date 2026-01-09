YPG'liler resmen yığınak yapmış! İşte ele geçirilen ölümcül silahın ait olduğu ülke
Suriye'nin Halep ilinde Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerindeki çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı ateşkesin gece 03.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bölgede silahlı unsurların çekilmesi için güvenli koridor oluşturulurken, Eşrefiye'de bir silah deposu bulundu. Depoda Rus yapımı tanksavar sistemleri ele geçirildi.
- Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'teki çatışmaların ardından gece saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan etti.
- Suriye yönetimi, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerindeki silahlı unsurların kuzeydoğuya çekilmesi için güvenli koridor açacağını duyurdu.
- Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde PKK/SDG'ye ait bir depoda Rus yapımı 9M113 Konkurs ve 9K111 Fagot tanksavar füze sistemleri ele geçirdi.
Suriye'nin Halep kentinde Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından ateşkes duyurusu yapıldı. Açıklamaya göre ateşkes, gece saat 03.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
ŞEYH MAKSUD, EŞREFİYE VE BENİ ZEYD'DE ÇEKİLME SÜRECİ
Çatışmaların durmasıyla Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde silahlı unsurların çekilmesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Suriye yönetimi, örgüt mensuplarının ülkenin kuzeydoğusuna çekilmesi için "güvenli koridor" açılacağını duyurdu. Güvenli geçiş sırasında Suriye ordusunun çekilen unsurlara eşlik edeceği aktarıldı.
YIĞINAK YAPMIŞLAR
Çekilme sürerken teröristlerin Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde terör örgütü PKK/SDG'ye ait bir mühimmat deposu buldu. Depoda, Rus yapımı 9M113 Konkurs ve 9K111 Fagot tanksavar füze sistemleri ele geçirildi.