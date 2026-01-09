YPG'liler resmen yığınak yapmış! İşte ele geçirilen ölümcül silahın ait olduğu ülke

Suriye'nin Halep kentinde Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından ateşkes duyurusu yapıldı. Açıklamaya göre ateşkes, gece saat 03.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

ŞEYH MAKSUD, EŞREFİYE VE BENİ ZEYD'DE ÇEKİLME SÜRECİ

Çatışmaların durmasıyla Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde silahlı unsurların çekilmesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Suriye yönetimi, örgüt mensuplarının ülkenin kuzeydoğusuna çekilmesi için "güvenli koridor" açılacağını duyurdu. Güvenli geçiş sırasında Suriye ordusunun çekilen unsurlara eşlik edeceği aktarıldı.

YIĞINAK YAPMIŞLAR

Çekilme sürerken teröristlerin Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde terör örgütü PKK/SDG'ye ait bir mühimmat deposu buldu. Depoda, Rus yapımı 9M113 Konkurs ve 9K111 Fagot tanksavar füze sistemleri ele geçirildi.