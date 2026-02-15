Haberler

YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

Güncelleme:
Suriye'de ateşkesi kabul eden YPG elebaşı Mazlum Abdi'den skandal bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı'nın, "YPG'nin otonomi bölge talebi yok" açıklamasına yanıt veren Abdi, "Biz, yerel bir Kürt yönetimi stiyoruz. Adı her ne olursa olsun; önemli olan bunun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır." dedi

  • Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi, Kürtlerin kendi bölgelerinde kendilerini yönetmesini talep etti.
  • Suriye yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşma, örgütün Rakka ve Deyrizor'dan çekilmesi ve kamu kurumlarının devlete devredilmesini içeriyor.
  • Suriye yönetimi ile YPG arasında 30 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldı.

Almanya, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çok sayıda isme ev sahipliği yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Münih'te terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

ABDİ'DEN SKANDAL ÇIKIŞ

Görüşmeden sonra Abdi açıklamalarda bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin "SDG'nin otonomi talebi yok" sözlerine yanıt veren Abdi, skandal bir çıkışa imza attı. Suriye yönetiminin "isimler ve kavramlar" konusunda sorun yaşadığını savunan Abdi, esas taleplerinin Kürtlerin kendi bölgelerinde kendilerini yönetmesi olduğunu söyledi.

"BİZ YEREL KÜRT YÖNETİMİ İSTİYORUZ"

Abdi, "Suriye devletinin unvanlar ve kavramlarla ilgili sorunları var. Ancak biz, yerel bir Kürt yönetimi/hükmü istiyoruz. Adı her ne olursa olsun; önemli olan bunun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır. Herkesin kendini güvende hissettiği, Kürt özelliklerinin ve kültürünün korunduğu, Kürtlüğe saldırının olmadığı ve Kürtlerin kendi bölgelerini bizzat kendilerinin yönettiği bir yapı istiyoruz" dedi.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN ATEŞKES

Şam yönetimiyle YPG arasında 18 Ocak'ta varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması", örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu ateşkes 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılmıştı. 30 Ocak'ta ise Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti

Genç kadının jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVeysel Şeker:

gayet makul bi talep neden skandal olsun editör

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

TÜRK MİLLETİ VATANI ATASI KEMAL ATATÜRKTEN TESLİM ALDI İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARA TESLİM ETMEZ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilhan kan:

Her milletin Self Determiinasyo hakkı vardır. Kürtler Araplar'ın veya Türklerin emir eri değiller. I

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaid Amedi:

Self Determinasyon, yani kendi kendini yönetme, hakkı.

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Zorla birliktelik olmaz anlasamiyorlarsa en dogrusu ayrilmaktir

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

