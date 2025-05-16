YÖK Başkanı Özvar Suriye'de açıkladı: Türkiye ile Suriye arasında ortak üniversite kuruluyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar ve beraberindeki heyet, Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi'nin davetiyle 15-17 Mayıs tarihlerinde Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından sonra iki ülke arasında yükseköğretim alanında ilk iş birliğine yönelik imzalar atıldı. Protokole Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ve Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi imza attı. Protokol çerçevesinde bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular üç ay içinde tamamlanacak. Protokol bilimsel iş birliğine yönelik bir yol haritası içeriyor. Protokol, Suriye üniversitelerinin altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmalar için uygun ortamın sağlanması; akademik uzmanlıkların paylaşılması ve bilimsel konferanslara katılım; iki ülke arasındaki eğitim kurumları ve programlarının karşılıklı tanınması ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarının kolaylaştırılması için bazı kararlar alınması ve yasalar düzenlemeler yapılmasını da öngörüyor.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından sonra iki ülke arasında yükseköğretim alanında ilk iş birliğine yönelik imzalar atıldı. Protokole Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ve Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi imza attı. Protokol çerçevesinde bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular üç ay içinde tamamlanacak. Protokol bilimsel iş birliğine yönelik bir yol haritası içeriyor. Protokol, Suriye üniversitelerinin altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmalar için uygun ortamın sağlanması; akademik uzmanlıkların paylaşılması ve bilimsel konferanslara katılım; iki ülke arasındaki eğitim kurumları ve programlarının karşılıklı tanınması ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarının kolaylaştırılması için bazı kararlar alınması ve yasalar düzenlemeler yapılmasını da öngörüyor.

AKADEMİK YETERLİLİKLER TANINACAK

Her iki ülke birbirlerinin yükseköğretim kurumları tarafından verilen akademik yeterlilikleri ve yükseköğretim kurumlarını ülkelerinin yürürlükteki iç hukuklarına tabi olmak ve bu hukuka uygun olarak, karşılıklı olarak tanıyacaklar. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp Suriye'ye dönen öğrencilerin Türk üniversitelerden aldıkları diploma/belge/transkript gibi belgeler doğrudan tanınacak.

DİJİTAL BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞILACAK

Yükseköğretim Kurulu ile Suriye Yükseköğretim Bakanlığı yükseköğretim dijital bilgi sistemi üzerinde birlikte çalışmaya karar verdi. Türkiye ve Suriye üniversitelerinden alınan belgelerin karşılıklı olarak teyidi için sorgulamaların yapılabilmesini teminen internet ağı temelli bir servis hazırlanacak. Türkiye, Suriye'deki üniversitelerin bilişim altyapılarının iyileştirilmesi için destek verecek. Bu çerçevede Suriye için YÖKSİS benzeri bir sistem kurulacak. Türkiye'de halihazırda eğitimlerine devam eden ara sınıf öğrencileri, Suriye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak istemeleri halinde, gerekli kolaylıklar sağlanacak.

ORTAK DİPLOMA PROGRAMLARI BAŞLATILACAK

Türkiye ve Suriye üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılacak. Bugüne dek 40 bini aşkın Suriyeli öğrenci Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından mezun oldu. 60 bin öğrenci de halihazırda Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerine devam ediyor. Bu mezunların dönüşünün Suriye'nin yeniden inşa sürecinin temel bir ayağını oluşturuyor.

'TÜRKİYE-SURİYE KARDEŞ ÜNİVERSİTELER PROJESİ'

Türkiye ile Suriye arasında iki ülke arasındaki kardeşlik nişanesinin ve tarihi bağlarının bir göstergesi olarak Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için bölgenin en seçkin üniversitelerinden biri olacak nitelikte ortak bir "Türkiye-Suriye Üniversitesi" kurulacak. Türkçe'nin Suriye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim dilleri arasına dahil edilmesi imkanları üzerinde çalışılacak. Her yıl "Türkiye Suriye Üniversiteler Forumu" münavebeli olarak düzenlenecek.

Türkiye'de doktora düzeyinde eğitimlerini tamamlayan Suriye uyruklu Türkiye mezunlarının Suriye üniversitelerinde akademisyen olarak istihdam edilmeleri konusunda iş birliği yapılacak. Özvar'ın ziyaretinde Suriye eğitiminde ortaklık ve açıklığa dayalı, akademik kalite ve akreditasyona odaklanan gerçek bir eğitim rönesansı için en büyük desteğin verildiği çalışmalar gerçekleştirildi.

ÖZVAR: İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOK ÜST DÜZEYE ÇIKARACAĞIZ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı değerlendirmede ziyaretlerinde Türkiye ile Suriye arasında yükseköğretime dair ilişkileri etraflıca ele aldıklarını ve bu ilişkilerin daha da öteye taşınması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Özvar, böylece Suriye'nin çok daha hızlı bir şekilde kalkınacağını kaydetti. Özvar, "Türkiye ile Suriye arasında yükseköğretim alanındaki ilişkileri çok hızlı bir şekilde çok üst düzeye çıkaracağız" şeklinde konuştu.

ŞAM ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET

Özvar ve beraberindeki heyet temasları kapsamında Şam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammad Osama Aljabban'ı ziyaret ederek heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Özvar, "Türkiye olarak insani ve ahlaki açıdan ne yapılması gerekiyorsa yaptığımız gibi akademik yönden de gerekli bütün adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şam ile Anadolu'nun ilim yolculuğu geçmişte olduğu gibi bugün de birlikte yürüyecek, üniversitelerimiz arasında kurulacak iş birlikleri sayesinde ortak tarihimizin mirasını geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Özvar, Türkiye Cumhuriyeti Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu'nu ziyaret etti

HAMA VE HUMUS ZİYARETİ

Suriye'deki temaslarına devam eden Özvar ve beraberindeki heyet, Humus Üniversitesini ziyaret ederek, senato toplantısına katıldı. Özvar, Hama ve Humus Valileri ve üniversite yöneticileriyle de bir araya gelecek.