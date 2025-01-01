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Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı

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Gazze Şeridi'nin merkezinden yılbaşı gecesi fırlatılan iki roketin ardından İsrail'de alarm verildi. Roketlerden biri durdurulurken, diğeri açık alana düştü. Saldırıda herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı.

2025'e dakikalar kala Gazze Şeridi'nin merkezinden İsrail'e iki roket fırlatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü roketlerden birinin Demir Kubbe sistemi tarafından durdurulduğunu, diğerinin ise açık bir alana düştüğünü söyledi.

HASAR VEYA CAN KAYBI YOK

Batı Negev bölgesinde alarmların devreye girmesine neden olan saldırı nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü konuyla ilgili şunları söyledi: "Saat 00.00'da Batı Negev bölgesinde devreye alınan alarmların ardından Gazze Şeridi'nin merkezinden iki fırlatma tespit edildi. Bir roket başarıyla durduruldu, diğeri ise açık alana düştü."

İSRAİL, 2024'TE 198 FİLİSTİNLİNİN CENAZESİNİ ALIKOYDU

Öte yandan Filistin'de "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi"nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail yönetimi 2024 yılı içerisinde belgelenmiş 198 şehidin cenazelerini alıkoyuyor." denildi.

Açıklamada, bu sayının, Girişimin belgelediği, "Sayı Mezarlığı" olarak bilinen gizli bir mezarlıkta ve morglarda tutulan 641 kişinin cenazesinin yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtildi.

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.

Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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