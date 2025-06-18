Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti

Çin'in güneybatısında yaşayan 42 yaşındaki Chen Tianming, yetkililere direndi ve evinin üzerine tam 10 katlı dev bir piramit inşa etti!

Guizhou eyaletindeki köyü, 2018 yılında lüks bir tatil köyü yapılması için tamamen yıkıldı. İçinde tiyatro salonları ve yapay göllerin yer alacağı büyük bir proje planlanıyordu. Ancak Chen'in ailesi, dedesinin 1980'lerde yaptığı evi bırakmak istemedi.

Yetkililer evi yıkmak istese de Chen buna izin vermedi. Her yıl biraz daha inşa etti, sonunda 10 katlı, piramit şeklinde bir yapı ortaya çıktı. Ev; balkonlar, ahşap kirişler, merdivenler ve eklentilerle dolu dev bir kuleye dönüştü.

Chen'in evi kaçak yapı ilan edildi ve yalnızca orijinal tek katlı ev dışında her şeyin yıkılması için emir verildi. Ancak Chen kararlı:

"Kimse bu evi yıkamaz. Yıllardır burada yaşıyoruz. Artık tatil köyü de yapılmayacak, evimi neden yıksınlar?"

Gece fenerlerle aydınlatılan bu ilginç yapı, turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Yerel halk da yapının güzel göründüğünü ve eğer güvenliyse resmî bir sembol haline gelebileceğini düşünüyor.

Bazı Çin medya kuruluşları, evi Japon animasyoncu Hayao Miyazaki'nin filmlerindeki fantastik yapılara benzetiyor.

ABD'nin Florida eyaletinde de bir adam, komşularının manzarasını kapatmak için tuhaf bir kule inşa etmişti. Yeni ev sahibi, "rahatsız olduysalar ne mutlu" diyerek olayın dikkat çekmesini sağlamıştı.

Ama Chen'in hikayesi çok daha farklı: Tüm köy yıkıldı, komşular taşındı ama o hâlâ evinde direniyor.