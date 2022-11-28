Yunanistan'ın iki yüzlülüğü! Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri kaçaklar FETÖ'cü çıkınca hemen kol kanat gerdiler

Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a kaçak yollarla giriş yapmaya çalışan firari FETÖ'cüleri Yunan polisi Suriyeli mülteci sandı. Polisler tarafından feci şekilde dövülen şahısların FETÖ'cü olduğu belirlenince Yunanistan'a sığınma talepleri kabul edildi.

Bu sene birçok kaçak göçmen Yunanistan polisinin uyguladığı şiddet sonucunda hem kara sınırımızda hem de Ege Denizi'nde hayatını kaybetti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı bütün açıklamalarda Yunan güvenlik güçlerinin, sınırı geçen kaçak göçmenlere şiddet uygulamadığını belirterek iddiaları reddetti.

YUNAN POLİSİNİN UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA

Gün içerisinde sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde ise Yunan polisinin kaçaklara uyguladığı şiddet ilk kez bu kadar net görüldü. Kameraya yansıyan o anlarda polislerin kaçakları tekme tokat dövdüğü görüntüler yer aldı.

SURİYELİ SANIP DÖVDÜKLERİ KAÇAKLAR FETÖ'CÜ ÇIKTI

Sosyal medyada gündem olan videonun detayları da ortaya çıktı. Yunan polisini Suriyeli kaçaklardan sandığı kaçakların firari FETÖ'cü olduğu belirlendi.

SIĞINMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

FETÖ'cüler, kendilerini Suriyeli mülteci sanarak darp eden Yunan güvenlik güçlerine Twitter üzerinden seslenerek "Sığınma talebini lütfen kabul edin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Suriyeli sanılarak Yunan polisi tarafından dövülen FETÖ'cülerin iltica talebinin kabul edildiği de ortaya çıktı.