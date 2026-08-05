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Yeni Zelanda Kermadec Adaları Açıklarında 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Yeni Zelanda Kermadec Adaları Açıklarında 6.3 Büyüklüğünde Deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 226,1 kilometre derinliğinde kaydedildiği, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybının olmadığı bildirildi.

YENİ Zelanda açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında sarsıntı olduğunu duyurdu. 6.3 büyüklüğündeki depremin yerin 226,1 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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