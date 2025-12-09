Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı

İspanya'nın Lugo kentinde yaşayan Tono Pineiro, emeklilik yıllarını geçirmek için satın aldığı evde tadilat yaparken hiç beklemediği bir keşifle karşılaştı. Balyozla duvarı kırdığı anda içinden altı adet Nesquik kutusu çıktı. Kutuların içinde saklanan miktar yaklaşık 47 bin sterline (2 milyon 700 bin) denk gelen eski pesetalardı. Pineiro, bulduğu paranın yıllardır evde saklanan gerçek bir servet olduğunu düşünerek büyük sevinç yaşadı.

PESETALAR TEDAVÜLDEN KALDIRILDI

Ancak The Mirror'ın aktardığına göre sevincinin ömrü kısa oldu. Zira pesetalar 2002'de İspanya'nın euroya geçmesiyle birlikte tedavülden kaldırılmıştı. Üstelik banknotların bir kısmı yıllar içinde o kadar zarar görmüştü ki bankalar tarafından değiştirilme şartlarını karşılamıyordu. Banka yetkilileri, pesetaların euroya çevrilmesi için son tarihin geçtiğini belirterek paranın önemli bir bölümünün artık hiçbir değeri olmadığını Pineiro'ya bildirdi.

ELİNE GEÇEN PARA 1 MİLYON 600 BİN LİRA

Yine de Pineiro pesetaları tek tek ayıklayıp daha yeni durumda olanları bankaya götürdü ve bu miktarın bir bölümünü euroya dönüştürmeyi başardı. Eline geçen toplam para yaklaşık 32 bin euro (1 milyon 600 bin) oldu. Yakın zamanda değere çevrilemeyen yıpranmış pesetaları ise "evin geçmişinden bir anı" diyerek saklamaya karar verdi.