Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı

İspanya'nın Lugo kentinde evini tadilata başlayan Tono Pineiro, duvarın içinden çıkan kutularda yaklaşık 47 bin sterlin (2 milyon 700 bin) değerinde eski pesetalar buldu. Ancak pesetaların büyük kısmı euroya geçiş sürecinin ardından geçerliliğini yitirdiği ve bankların kabul etmediği için değersiz çıktı. Pineiro yalnızca daha iyi durumdaki paraları euroya çevirebildi ve 32 bin euro (1 milyon 600 bin) elde etti.

İspanya'nın Lugo kentinde yaşayan Tono Pineiro, emeklilik yıllarını geçirmek için satın aldığı evde tadilat yaparken hiç beklemediği bir keşifle karşılaştı. Balyozla duvarı kırdığı anda içinden altı adet Nesquik kutusu çıktı. Kutuların içinde saklanan miktar yaklaşık 47 bin sterline (2 milyon 700 bin) denk gelen eski pesetalardı. Pineiro, bulduğu paranın yıllardır evde saklanan gerçek bir servet olduğunu düşünerek büyük sevinç yaşadı.

PESETALAR TEDAVÜLDEN KALDIRILDI

Ancak The Mirror'ın aktardığına göre sevincinin ömrü kısa oldu. Zira pesetalar 2002'de İspanya'nın euroya geçmesiyle birlikte tedavülden kaldırılmıştı. Üstelik banknotların bir kısmı yıllar içinde o kadar zarar görmüştü ki bankalar tarafından değiştirilme şartlarını karşılamıyordu. Banka yetkilileri, pesetaların euroya çevrilmesi için son tarihin geçtiğini belirterek paranın önemli bir bölümünün artık hiçbir değeri olmadığını Pineiro'ya bildirdi.

ELİNE GEÇEN PARA 1 MİLYON 600 BİN LİRA

Yine de Pineiro pesetaları tek tek ayıklayıp daha yeni durumda olanları bankaya götürdü ve bu miktarın bir bölümünü euroya dönüştürmeyi başardı. Eline geçen toplam para yaklaşık 32 bin euro (1 milyon 600 bin) oldu. Yakın zamanda değere çevrilemeyen yıpranmış pesetaları ise "evin geçmişinden bir anı" diyerek saklamaya karar verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Banka parayi orada nasil unutmus

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
