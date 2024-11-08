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Yeni keşfedilen 700 yıllık mezarda kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk iskeleti bulundu

Yeni keşfedilen 700 yıllık mezarda kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk iskeleti bulundu
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Peru'da İnkalardan önceki Chimu uygarlığına ait toplu mezarda, kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuğun cesedi bulundu. Göğüsleri kesilerek kalpleri çıkarılan çocuklar çıplak gömülmüş, yanlarında gümüş ve bakır süslemeli kıyafetleri bulunmuş. Uzmanlar, fethedilen bölgelerden getirilen bu çocukların, tarımsal bereket için kurban edildiğini düşünüyor.

Peru'da yapılan arkeolojik kazıda, İnka uygarlığından önce yaşamış Chimu halkına ait ürkütücü toplu mezar ortaya çıkarıldı. 2022'de bulunan mezarda, kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuğun cesedi tespit edildi.

Araştırmacılar, çocukların göğüslerinin köprücük kemiğinden göğüs kemiğine kadar kesildiğini ve kalplerinin çıkarılması için kaburgalarının zorla açıldığını belirledi. Çıplak gömülen çocukların yanında, üzerlerinde gümüş ve bakır parçalar bulunan kıyafetler bulundu.

Florida Üniversitesi'nden Antropolog Gabriel Prieto'ya göre, bu çocuklar muhtemelen Chimu halkının fethettiği başka bir bölgeden getirilmişti. Çocukların kafataslarının uzun olması ve beslenme biçimleri bu teoriyi destekliyor.

Uzmanlar, çöl bölgesi olan kuzeybatı Peru'da, tarım arazilerinin sulanmasını "güçlendirmek" için çocukların kurban edildiğini düşünüyor. And bölgesi inanışlarına göre, ölen kişiler ataya dönüşüyor ve toprakların bereketini artırıyordu.

Bölgede yapılan diğer kazılarda toplam 460 kurban edilmiş çocuk bulundu. Tüm kurbanların kalbinin çıkarıldığı ve bu ritüellerin başkent Chan Chan'daki merkezi yönetimin kararıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Chimu uygarlığı, 15. yüzyılda İnkalar tarafından yıkıldı.

Yeni keşfedilen 700 yıllık mezarda Kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk iskeleti bulundu

Yeni keşfedilen 700 yıllık mezarda Kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk iskeleti bulundu

Yeni keşfedilen 700 yıllık mezarda Kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk iskeleti bulundu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBulent Erman:

bütün dinler tastaman uydurmadır güçlü toplumları yönlendirebilen kimse peygamber olmuştur

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Din uyuşturucu gibidir afyon dan farkı yoktur.eleştiri yapmayacak sadece biat edeceksin.deve sidigi içenler gibi.

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

İnsanoğlunda büyük eksiklikler var.Fiziki,ruhi,zihensel vs.. olarak çok zayıf yaratılmış.Bu sebeple hiçbir çağda huzuru asla bulamamış

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