Yeni keşfedilen 700 yıllık mezarda kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuk iskeleti bulundu

Peru'da yapılan arkeolojik kazıda, İnka uygarlığından önce yaşamış Chimu halkına ait ürkütücü toplu mezar ortaya çıkarıldı. 2022'de bulunan mezarda, kalpleri çıkarılarak kurban edilmiş 76 çocuğun cesedi tespit edildi.

Araştırmacılar, çocukların göğüslerinin köprücük kemiğinden göğüs kemiğine kadar kesildiğini ve kalplerinin çıkarılması için kaburgalarının zorla açıldığını belirledi. Çıplak gömülen çocukların yanında, üzerlerinde gümüş ve bakır parçalar bulunan kıyafetler bulundu.

Florida Üniversitesi'nden Antropolog Gabriel Prieto'ya göre, bu çocuklar muhtemelen Chimu halkının fethettiği başka bir bölgeden getirilmişti. Çocukların kafataslarının uzun olması ve beslenme biçimleri bu teoriyi destekliyor.

Uzmanlar, çöl bölgesi olan kuzeybatı Peru'da, tarım arazilerinin sulanmasını "güçlendirmek" için çocukların kurban edildiğini düşünüyor. And bölgesi inanışlarına göre, ölen kişiler ataya dönüşüyor ve toprakların bereketini artırıyordu.

Bölgede yapılan diğer kazılarda toplam 460 kurban edilmiş çocuk bulundu. Tüm kurbanların kalbinin çıkarıldığı ve bu ritüellerin başkent Chan Chan'daki merkezi yönetimin kararıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Chimu uygarlığı, 15. yüzyılda İnkalar tarafından yıkıldı.