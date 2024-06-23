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Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle imha ettiler

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Yemen'de İran destekli Husiler, Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik ve seyir füzeleriyle vurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını açıkladı.

BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALDILAR

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, mazlum Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 2 "askeri operasyon" düzenlediklerini belirtti. Seri, ilk "operasyonda" Umman Denizi'nde "Transworld navigator" isimli bir geminin balistik füzelerle tam isabet hedef alındığını kaydetti.

"FİLİSTİN LİMANLARINA GİRİŞ YASAĞINI İHLAL ETTİLER"

Seri, söz konusu geminin maliki olan şirketin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı. Husilerin sözcüsü Seri, Kızıldeniz'de de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını dile getirdi.

İNGİLTERE'NİN SALDIRILARINA DA YANIT VERİLECEK

Gazze'deki savaş son bulana ve abluka kalkıncaya kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini kaydeden Seri, ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman yabancı savaş gemilerini hedef almaktan da çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi. Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, batıdaki Hudeyde vilayetine 4 hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Umman Denizi Operasyon Filistin Yemen Sözcü İran Orta Doğu Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

VEFA:

ABD nin planlarındandır. Gemilerin Kızıldeniz'deki seyrü sefer güvenliğinin, hakimiyetin sağlanması için ABD ve kadim ortaklarının o bölgede hakimiyet kurmasının alt yapısı ve meşru zemini hazırlanıyor.

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Murat Çetin:

Paranoyak bir yorum

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Ata_Mete:

İmha ettiler.,haberin sonrası ise hedef aldılar.Acaba ne oldu?????

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VEFA:

Hem de Uçak gemisini, yani!.. Bu kadar mı ses getirirdi?...

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Mustapha Kose:

belki biraz boyasi cıkmıştır olaçaktı başlık .

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