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Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı

Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılarak Çin, İran ve diğer ülkelerle yargı alanında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen yargı zirvesine katıldı.

ÇİN VE İRANLI YARGI MENSUPLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Zirve çerçevesinde Kerkez, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ve İran Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı

"ORTAK İRADE ORTAYA KONULDU

Yapılan görüşmelerde, ülkeler arasındaki köklü ilişkiler ve yargı alanında geliştirilmesi muhtemel iş birlikleri ele alındı. Adaletin evrensel bir değer olduğu vurgulanırken, yargı alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde ortak bir irade ortaya kondu. Taraflar, karşılıklı ziyaretlerin ve deneyim paylaşımının artırılması konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı

PAKİSTAN, AZERBAYCAN, HİNDİSTAN VE ÖZBEKİSTAN TEMSİLCİLERİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Kerkez, ayrıca Pakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Özbekistan'dan gelen üst düzey yargı temsilcileriyle de ikili temaslarda bulundu. Görüşmelerde, yargı sistemleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemi vurgulandı.

Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı

Yargıtay Başkanı Kerkez'e ziyaretinde, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Şanhay Başkonsolosu Özlem Kural da eşlik etti.

Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı

Toplantının, Türkiye'nin yargı diplomasisi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, uluslararası alanda yargı alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü mesajlar verildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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