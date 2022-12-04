Yapmadıkları bir bu kalmıştı! TikTok fenomeni, marketin ortasında çocuğunu emzirdi

TikTok'ta yapılan çılgın paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Calcium Cannons isimli Tiktok kullanıcısı bir anne yaptığı paylaşımla dikkat çekmeyi başardı.

PAYLAŞIMI MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Sürekli çocuğunu emzirirken çektiği videoları paylaşan ve videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen anne son olarak bir süper marketin ortasında göğüslerini çıkarıp çocuğunu emzirdi. Videoda, alışveriş arabasında oturan çocuğu annesinin göğsünden süt emerken, anne kameraya bakarak gülümsüyor.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Anne videoyu, "İnsanların bir annenin çocuğunu açık alanda emzirmesini yadırgamaları çok tuhaf" başlığı ile paylaştı. Bazı takipçileri herkesin önünde çocuğunu emziren anneyi münasebetsizlikle suçlarken, bazı takipçileri de bir annenin çocuğunu emzirmesinin gayet doğal bir şey olduğunu söyleyerek anneye destek verdi.