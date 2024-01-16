Pilotun can verdiği uçak kazası kamerada! Alev aldıktan sonra yola çakıldı
Şili'nin Talca şehrinde görev yapan yangın söndürme uçağı elektrik tellerine takılarak irtifasını kaybedip alev aldı. Alev alan uçak yolun ortasına düştü. Kazada pilot ölürken, 4 sivil de yaralandı. Feci olay yoldaki bir sürücü tarafından saniye saniye kayda alındı.
Şili'nin Talca şehrinde yanan otluğu söndürmeye çalışan bir uçak suyunu bıraktıktan sonra önce tellere takıldı sonra elektrik direğine çarpıp alev aldı. Alev alan uçak trafiğin yoğun olduğu otoyola düştü.
UÇAK PİLOTU ÖLDÜ, 4 SİVİL DE YARALI
Şili Tarım Bakanlığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, uçak pilotu Fernando Solans'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca aynı açıklamada kaza sırasında 4 sivilin de yaralandığını bildirdi. Yangınlar Şili'de devam ediyor.
O ANLAR KAMERADA
Pilotun öldüğü kaza anı yolda bulunan bir sürücü tarafından kaydedildi. Görüntülerde, uçağın elektrik tellerine takıldıktan sonra alev alıp yola düştüğü görülüyor.