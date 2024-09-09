Üye Girişi
Haberler

Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da bir yakıt tankerinin kamyonla kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası büyük bir patlama yaşandı. Korkunç olayda 48 kişi hayatını kaybederken, yaşamını yitirenlerin toplu olarak gömüldüğü aktarıldı.

Sık sık ölümcül trafik kazalarının yaşandığı Nijerya'nın kuzey-orta kesimindeki Agaie bölgesinde bir yakıt tankeriyle kamyon kafa kafaya çarpıştı.

ÇOK SAYIDA HAYVAN DA TELEF OLDU

Çarpışma sonucu büyük bir patlama meydana gelirken korkunç olayda 48 kişi hayatını kaybetti. Kamyonetin büyükbaş hayvan taşıdığını belirten kaynaklar hayvanlarda en az 50'sinin diri diri yanarak öldüğünü duyurdu.

Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arab, kaza yerinde arama ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ifade etti.

Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti

Baba-Arab, başlangıçta 30 ceset bulunduğunu, ancak daha sonra yaptığı açıklamada çarpışmada yanarak ölen 18 kurbanın daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Yetkili isim hayatını kaybedenlerin toplu olarak gömüldüğünü de söyledi.

2020 YILINDA 1531 BENZİN TANKERİ KAZASI MEYDANA GELDİ

Nijerya Federal Yol Güvenliği Kolordusu'na göre, 2020 yılında yalnızca 1.531 benzin tankeri kazası meydana geldi ve bu kazalarda 535 kişi öldü, 1.142 kişi yaralandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Nijerya 3-sayfa Güncel Dünya Kaza

'Aileye vermeyin' çağrıları vardı! İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

 Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte Özel'in önündeki son anket
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı? Müge Anlı'ya neden dava açıldı? Müge Anlı neden suçlandı? Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var?
title