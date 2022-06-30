İki buçuk yılın ardından Wuhan'dan kalkan ilk uçak Türkiye'ye geldi - Haberler

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İki buçuk yılın ardından Wuhan'dan kalkan ilk uçak Türkiye'ye geldi

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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İki buçuk yılın ardından Wuhan'dan kalkan ilk uçak Türkiye'ye geldi

Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulduğu Çin'in Wuhan şehrinden İstanbul'a, yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. Öte yandan yeniden başlayan seferlerin şimdilik haftada bir gün gerçekleşeceği bilgisi edinildi.

2020 yılının başından itibaren tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, birçok ülke sınırlarını kapatmış, bu nedenle uluslararası uçuşların büyük bir bölümü durmuştu. Vaka sayılarının azalmasına bağlı olarak uçuşlar her geçen gün artmaya devam ederken, İstanbul'a yeni bir uçuş noktası daha eklendi.

İSTANBUL'A İNDİ

Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti'nin havayolu şirketlerinden China Southern Airlines, salgın nedeniyle 24 Ocak 2020 tarihinde ara verdiği İstanbul uçuşlarına yeniden başladı. China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı 21.30 sıralarında İstanbul'a indi.

SEFERLER HAFTADA 1 KEZ GERÇEKLEŞECEK

İki yılı aşkın süre sonra gerçekleşen ilk seferin ardından konuya ilişkin, havalimanı işletmesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" denildi. Yeniden başlayan seferlerin ilk etapta haftada bir gün gerçekleştirileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Koronavirüs İstanbul Wuhan Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

cemal68:

Ayvayı yedik. Hoş geldin maymun çiçekleri

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