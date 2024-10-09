Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti
ABD'nin Washington eyaletinde bir kadın, evini kuşatan yüzlerce rakun nedeniyle polise başvurdu. Altı haftadır süren ve giderek artan rakun ziyaretleri, kadını endişelendirdi. Eyalet Yaban Hayatı Dairesi durumu "rakun istilası" olarak nitelendirdi ve halkı rakunları beslememe konusunda uyardı. Polis, olayı "Rakunlar için devriyedeyiz" diyerek esprili bir dille paylaştı. Bu olay, insan-yaban hayatı etkileşiminin yönetilmesi gereken önemli bir konu olduğunu gösterdi.
Washington eyaletinin Kitsap bölgesinde yaşayan bir kadın, evinin etrafını saran yüzlerce rakun nedeniyle polisten yardım istedi. Olay, bölgede "rakun istilası" olarak nitelendirildi.
Kadın, son altı haftadır her gece evinin etrafında yemek arayan rakunların sayısının giderek arttığını ve durumun korkutucu bir hal aldığını bildirdi. Sayıları 100'ü aşan rakunlarla baş edemeyen kadın, sonunda polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, evin çevresinde dolaşan yüzlerce rakunu görüntüledi. Polis, durumu "Rakunlar için devriyedeyiz" şeklinde esprili bir dille paylaştı.
Washington Eyalet Balık ve Yaban Hayatı Dairesi yetkilileri, durumu ciddiye alarak "rakun istilası" olarak tanımladı. Yetkililer, bölge sakinlerini rakunları beslememeleri konusunda uyardı.
Bu olay, vahşi yaşam ve insan yerleşimleri arasındaki etkileşimin yönetilmesi gereken önemli bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin, benzer durumların önüne geçmek için halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.