Üye Girişi
Haberler

Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Washington eyaletinde bir kadın, evini kuşatan yüzlerce rakun nedeniyle polise başvurdu. Altı haftadır süren ve giderek artan rakun ziyaretleri, kadını endişelendirdi. Eyalet Yaban Hayatı Dairesi durumu "rakun istilası" olarak nitelendirdi ve halkı rakunları beslememe konusunda uyardı. Polis, olayı "Rakunlar için devriyedeyiz" diyerek esprili bir dille paylaştı. Bu olay, insan-yaban hayatı etkileşiminin yönetilmesi gereken önemli bir konu olduğunu gösterdi.

Washington eyaletinin Kitsap bölgesinde yaşayan bir kadın, evinin etrafını saran yüzlerce rakun nedeniyle polisten yardım istedi. Olay, bölgede "rakun istilası" olarak nitelendirildi.

Kadın, son altı haftadır her gece evinin etrafında yemek arayan rakunların sayısının giderek arttığını ve durumun korkutucu bir hal aldığını bildirdi. Sayıları 100'ü aşan rakunlarla baş edemeyen kadın, sonunda polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin çevresinde dolaşan yüzlerce rakunu görüntüledi. Polis, durumu "Rakunlar için devriyedeyiz" şeklinde esprili bir dille paylaştı.

Washington Eyalet Balık ve Yaban Hayatı Dairesi yetkilileri, durumu ciddiye alarak "rakun istilası" olarak tanımladı. Yetkililer, bölge sakinlerini rakunları beslememeleri konusunda uyardı.

Bu olay, vahşi yaşam ve insan yerleşimleri arasındaki etkileşimin yönetilmesi gereken önemli bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin, benzer durumların önüne geçmek için halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti

Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti

Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti

Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti

Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti

Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Washington Çevre Yaşam Dünya Polis

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi! Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Nazillispor-Somaspor maçı izle! NAZİLLİSPOR- SOMASPOR maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE ALTAY- KARAMAN MAÇI İZLE | Altay- Karaman FK maçı ne zaman? Altay Karaman FK maçı şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Discord'a neden erişim engeli geldi? Discord kapandı mı, ne zaman açılacak? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.