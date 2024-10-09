Washington'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti

Washington eyaletinin Kitsap bölgesinde yaşayan bir kadın, evinin etrafını saran yüzlerce rakun nedeniyle polisten yardım istedi. Olay, bölgede "rakun istilası" olarak nitelendirildi.

Kadın, son altı haftadır her gece evinin etrafında yemek arayan rakunların sayısının giderek arttığını ve durumun korkutucu bir hal aldığını bildirdi. Sayıları 100'ü aşan rakunlarla baş edemeyen kadın, sonunda polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin çevresinde dolaşan yüzlerce rakunu görüntüledi. Polis, durumu "Rakunlar için devriyedeyiz" şeklinde esprili bir dille paylaştı.

Washington Eyalet Balık ve Yaban Hayatı Dairesi yetkilileri, durumu ciddiye alarak "rakun istilası" olarak tanımladı. Yetkililer, bölge sakinlerini rakunları beslememeleri konusunda uyardı.

Bu olay, vahşi yaşam ve insan yerleşimleri arasındaki etkileşimin yönetilmesi gereken önemli bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin, benzer durumların önüne geçmek için halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.