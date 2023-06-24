Wagner isyanı Rusya'nın askeri gücündeki zafiyetleri gözler önüne serdi

Paramiliter grup Wagner'in başkaldırıp isyan başlatması Rusya'nın askeri gücündeki zafiyetleri gözler önüne serdi. ABD'nin karşısındaki en büyük güç olarak gösterilen Rusya, Wagner'in 24 saatlik isyanında topraklarını savunmak için hendek kazıp kamyonlarla yolları kapatmaya çalışması askeri gücünün zayıflığını ortaya çıkardı.

Wagner lideri Prigojin'in başkaldırısı, dünyanın süper güçlerinden biri olarak gösterilen Rusya'nın olası bir isyana karşı içeride ne kadar zayıf olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

ROSTOV'U ELE GEÇİRDİLER

Prigojin, dün gece saatlerinde Rus ordusunun birliklerini vurduğunu öne sürerek başkaldırdı. Paralı asker grubu Wagner güçlerinin isyanı 24 saatte inanılmaz boyutlara ulaştı. Rostov'u tek bir mermi atmadan ele geçiren Wagner güçleri başkent Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı.

RUSYA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Wagner'in ilerleyişi Rus güçlerinde büyük bir paniğe neden oldu. Moskova'nın kaybedilmesinden korkan Rusların, başkenti savunmak için yaptıkları hamleler tüm dünyayı şoke etti.

WAGNER'İN KARŞISINA ÇIKMAK YERİNE HENDEK KAZDILAR

Rus ordusu Moskova'ya girişi önlemek için Wagner'in karşısına çıkmak yerine hendek kazıp kum yüklü kamyonlarla yolları kapatmayı tercih etti. Ancak Wagner güçleri barikatları aşarak Moskova'ya doğru ilerleyişini sürdürdü.

LUKOŞENKO DEVREYE GİRİNCE İSYAN SONA ERDİ

Moskova'ya 200 kilometre mesafe kalırken, Belarus Devlet Başkanı'nın araya girmesiyle isyan sona erdi. Prigojin ilerleyişini durdurup askerlerini cepheye geri gönderdi.

RUSYA'NIN ASKERİ KANADININ GÜÇSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin karşısındaki en büyük güç olarak gösterilen Rusya'nın isyanı bastırmak yerine yaptığı savunma hamleleri ise akıllarda soru işareti bıraktı. Rus ordusunun Wagner güçlerinin ilerleyişini durdurmak için hendek kazıp ve yolları kapatmaya çalışması "Süper güç Rusya ülke içindeki bir isyana karşı aciz kaldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.