Vize talebi reddedilen binlerce vatandaş, yeşil pasaport peşine düştü

Yurt dışına gitmek isteyen binlerce vatandaşın vize talepleri reddediliyor. Büyükelçilikler ile çalışan vize şirketlerinden randevu almak bile zora girdi. Bu nedenle birçok meslek grubu onlarca Avrupa ülkesinde vizeden muaf olan "Yeşil Pasaport" peşine düştü.

KANUN SAYISI TEKLİFİ 19'A YÜKSELDİ

Son olarak TMMB'ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar ile malül ve muharip gaziler için de yasa teklifi hazırlandı. TBMM'de bu konudaki kanun teklifi sayısı 19'a yükseldi. CHP-MHP-DP-DEVA-YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, tüm hakim-savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ile sendika yöneticilerine de yeşil pasaport verilmesi istendi.

1.2 MİLYON KİŞİDE VAR

Tekliflerin kabulü halinde eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alacak. Halen 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport var. Türkiye'de 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru (gardiyan), 3 bin sendika yöneticisi, 15 yıl kıdemi olan basın kartlı 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ile 16 bin hakim-savcı bulunuyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ise Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmıyor.

Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Ret oranları çok arttı. En büyük sorun büyükelçilik ve konsoloslukların vize işlemlerini devrettiği firmalardan randevu almak. İnternet üzerinden randevu açılsa da hemen doluyor, aylar sonraya gün atıyor. Herkes zorda, vize için ödenen para ret gelirse geri de verilmiyor" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeyi bekleyen ancak muhalefetten geldiği için kanunlaşma ihtimali çok zayıf olan yasa teklifleri ile şu meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor:

Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar.

Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları.

Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları.

Çarşı ve mahalle Bekçileri.

20 yıldır ticaret yapan olmayan iş insanları.

10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri.

10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri.

Belde Belediye Başkanları

15 yıl kıdemli eczacılar.

TBMM ve Büyükşehir Belediye danışmanları.

İl ve İlçelerde görev yapmış eski belediye başkanları.

Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri.

Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler.

15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler.

15 yıl kıdemli özel sektör doktorları.

Köy ve mahalle muhtarları.

Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları.

TMMOB'ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar

Malül ve muharip gaziler

40 VİZE İSTİYOR

Vize isteyen ülkeler şöyle: ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Meksika, Afganistan, Benin, Butan, Cape Verde, Doğu Timor, Eritre, Ermenistan, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Güney Sudan, Güney Kıbrıs, Kiribati, Komor, Kongo, Kuzey Kore, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mikronezya, Myanmar, Nauru, Nepal, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Solomon Adaları, Somali, Sudan, Uganda ve Yeni Zelanda.