Üye Girişi
Haberler

Vize talebi reddedilen binlerce vatandaş, yeşil pasaport peşine düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışına gitmek isteyen binlerce vatandaşın vize talepleri reddedildiği için birçok meslek grubu yeşil pasaport peşine düştü. Meclis'te bu konudaki kanun teklifi sayısı 19'a yükseldi. Tekliflerin kabulü halinde eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alacak.

Yurt dışına gitmek isteyen binlerce vatandaşın vize talepleri reddediliyor. Büyükelçilikler ile çalışan vize şirketlerinden randevu almak bile zora girdi. Bu nedenle birçok meslek grubu onlarca Avrupa ülkesinde vizeden muaf olan "Yeşil Pasaport" peşine düştü.

KANUN SAYISI TEKLİFİ 19'A YÜKSELDİ

Son olarak TMMB'ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar ile malül ve muharip gaziler için de yasa teklifi hazırlandı. TBMM'de bu konudaki kanun teklifi sayısı 19'a yükseldi. CHP-MHP-DP-DEVA-YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan yasa teklifleri ile eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, tüm hakim-savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektördeki doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ile sendika yöneticilerine de yeşil pasaport verilmesi istendi.

1.2 MİLYON KİŞİDE VAR

Tekliflerin kabulü halinde eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport alacak. Halen 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport var. Türkiye'de 50 bin muhtar, 29 bin bekçi, 68 bin infaz koruma memuru (gardiyan), 3 bin sendika yöneticisi, 15 yıl kıdemi olan basın kartlı 3 bin gazeteci, 18 bin eczacı ile 16 bin hakim-savcı bulunuyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ise Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmıyor.

Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Ret oranları çok arttı. En büyük sorun büyükelçilik ve konsoloslukların vize işlemlerini devrettiği firmalardan randevu almak. İnternet üzerinden randevu açılsa da hemen doluyor, aylar sonraya gün atıyor. Herkes zorda, vize için ödenen para ret gelirse geri de verilmiyor" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeyi bekleyen ancak muhalefetten geldiği için kanunlaşma ihtimali çok zayıf olan yasa teklifleri ile şu meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor:

  • Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılar.
  • Özel sektörde çalışan tiyatro sanatçıları.
  • Adalet Bakanlığı infaz koruma memurları.
  • Çarşı ve mahalle Bekçileri.
  • 20 yıldır ticaret yapan olmayan iş insanları.
  • 10 yıldır uluslararası nakliye işi yapan TIR şoförleri.
  • 10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyeleri.
  • Belde Belediye Başkanları
  • 15 yıl kıdemli eczacılar.
  • TBMM ve Büyükşehir Belediye danışmanları.
  • İl ve İlçelerde görev yapmış eski belediye başkanları.
  • Türkiye çapında örgütlü sendika yönetim kurulu üyeleri.
  • Yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeciler.
  • 15 yıl kıdemli basın kartı sahibi gazeteciler.
  • 15 yıl kıdemli özel sektör doktorları.
  • Köy ve mahalle muhtarları.
  • Yüzde 40 engelli ve 10 yıl kıdemi olan devlet memurları.
  • TMMOB'ye bağlı 15 yıl kıdemi olan mühendis ve mimarlar
  • Malül ve muharip gaziler

40 VİZE İSTİYOR

Vize isteyen ülkeler şöyle: ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Meksika, Afganistan, Benin, Butan, Cape Verde, Doğu Timor, Eritre, Ermenistan, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Güney Sudan, Güney Kıbrıs, Kiribati, Komor, Kongo, Kuzey Kore, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mikronezya, Myanmar, Nauru, Nepal, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Solomon Adaları, Somali, Sudan, Uganda ve Yeni Zelanda.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Dünya Vize Seyahat Hukuk Politika Dünya Haberler

500

Yorumlar (25)

Savas Ozturk:

Herkes ülkeden kaçıyor kim kalır bu ülkede mülteci ve kötü ekonomi Allah sabır versin kalanlara …

117
30
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Aklı olan kaçıyor ülkeden kim kalır tabi kalanlara sabır diliyorum

65
23
yanıtYanıtla
NAKRE:

Ülkedeki kürt ve suriyeli nüfus hızlıca artarken türk nüfus azalıyor oldukça vahim bir tablo ülkeyi terk etmek isteyenlerin çoğu türk

62
21
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

tam tersine yeşil pasaport sayısı azaltılmalı. Avrupa Birliği bu konuda çok şikayetçi. önüne gelen almamalı diyor. Haklılar.

49
11
yanıtYanıtla
selim değirman:

Benim anlamadığım gardiyan, bekçi vb memurlar ne diye yeşil pasaport istiyor ki zar zor memur olmuşsunuz işte muhasebe, öğretim üyesi gibi işleri anlarım teorik iş oldukları için hem topluma hemde kendilerine faydası olacaktır.

34
10
yanıtYanıtla
Atilla Han:

Bildir verdiginiz oylar bu yil tirmalar

33
9
yanıtYanıtla
Yıldırım YILDIZ:

Özelde çalış ver vergileri herşey devlet kadrosunda çalışana verilsin , tüm emeklilere de verin yeşil pasaport adam kaçmayacak ya emekli olmuş , genç zaten değil , samimi değilsiniz

17
13
yanıtYanıtla
mithat yediok:

Devlet böyle yaparak sorunu çözdüğünü zannedecek halbuki özellikle Avrupa Birliği mevcut Yeşil Pasaportla bile ilgili endişeleri var.Yakında Yeşil Pasaporta da vize istiyorum diyecek.Bırak arttırmayı azaltmazsa olacağı bu

22
3
yanıtYanıtla
Hikmet Bal:

akıllı insanlar ı kabul ediyorlar ABD çok mu akıllı dünya daki akıllı insanlar ABD ye hizmet ediyor

9
7
yanıtYanıtla
Ramazan Sahin:

Ülkede bir sıkıntı yok herkes aynaya baksın. Gideceğiniz ülkede düşündüğünüz sıkıntılar yok sanki. Boşsunuz boş geldiniz boş gideceksiniz

6
6
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİM AKTÜEL 20 AĞUSTOS KATALOG! BİM'de neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAMSTER KOMBAT 19 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 19 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (19 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MUĞLA'DA YANGIN SON DAKİKA! Muğla Yatağan ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Muğla'da orman yangını nerede çıktı? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Beşiktaş-Antalyaspor Bein Sports 1 canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor 18 Ağustos canlı izle! Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Aydemir Akbaş nereli ve dizi-filmleri neler? Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Alain Delon kimdir, öldü mü? Alain Delon kaç yaşındaydı, neden öldü? Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK-Samsunspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçı şifresiz mi? Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Alanyaspor maçı şifresiz mi? Kurt ve Aslan filmi nereden izlenir? Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pazar günü nöbetçi eczane kaça kadar açık? 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
title