Montella ve Türkiye'nin Dünya Kupası kaderi: 2002'den 2026'ya uzanan hikaye

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Pazar günü çıkacak olan Türkiye ile İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın turnuvadaki kader anları geçmişte de kesişmişti.

Türkiye'nin tarihi bir üçüncülük elde ettiği 2002 Dünya Kupası, Montella'nın kariyerinde de kritik bir turnuvaydı. O dönem 28 yaşında bir futbolcu olan Montella, İtalya Milli Takımı'nda ilk ve son kez Dünya Kupası'na katılıyordu.

Türkiye futbolu için "rüya yılı" denilebilecek 2002 senesi Montella için de benzer anlam taşıyordu. FIFA sitesine yaptığı açıklamada, 2002 Dünya Kupası heyecanını şöyle anlatıyordu:

"Çocukluğunuzda topa vururken en büyük hayaliniz Dünya Kupası'nda oynamaktır. Bir hayalim gerçekleşmişti ve uzun zaman önce olmasına rağmen duygularım hala canlı."

Pazar günkü Avustralya-Türkiye karşılaşması, hem milli takım hem de İtalyan teknik direktör için 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönüş anlamına geliyor.

Montella bu kez ilk olarak teknik direktör sıfatıyla Dünya Kupası'nda.

Geçmişte turnuvanın yıldızları arasında yer alırken son üç Dünya Kupası'na katılamamanın hezimetini yaşayan İtalya da Montella vesilesiyle Türkiye'yi yakından takip ediyor.

Kendi milli takımlarını destekleyemeyecek olan İtalyanlar bir nevi teselli mahiyetinde, Montella'nın çalıştırdığı Türkiye ile turnuvadaki diğer İtalyan teknik direktörler Carlo Ancelotti'nin Brezilyası ve Fabio Cannavaro'nun Özbekistanının başarılarını umuyorlar.

İtalya Spor Bakanı'ndan destek

Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, Dünya Kupası'nın açılışı sonrası Cuma günü Rai radyosunun kimi desteklediği sorusuna yanıt verirken, "İtalya olmadan aynı şey değil tabii, çok büyük bir üzüntü var. Ama birilerine tezahürat edeceğim. Brezilya'ya tezahürat yapacağım çünkü Ancelotti var; ve Cannavaro ile Montella'ya tezahürat edeceğim" dedi.

La Gazzetta dello Sport'un Perşembe günü turnuvanın açılışına özel sayfalarındaki bir yorum da benzerdi:

"Milli takımımızı destekleyemeyeceğiz ancak teknik direktörlerimize bol şans dileyebiliriz: Brezilya'da Ancelotti, Türkiye'de Montella ve Özbekistan'da Cannavaro. Dünya Kupası'nda tezahürat etmek için biraz da olsa İtalya da var."

Haber ajansı La Press de, Montella da dahil üç İtalyan teknik direktörün Dünya Kupası'nda olmasını, "Kendimizi tamamen yalnız hissetmemizi sağlayacak hafif bir gök mavisi dokunuş" diye yorumladı.

Ajans, Türkiye, Brezilya ve Özbekistan'ın İtalyanları en çok dikkat kesileceği ve sempati duyacağı takımlar olduğunu yazdı.

'Ulusun kalbini kazandı'

İtalya basını, Eylül 2023'te milli takımı çalıştırmaya başlayan Vincenzo Montella döneminde Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'na, ardından da 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının da etkisiyle teknik direktörün "ulusun kalbini ve ruhunu kazandığını" yazıyor.

Kendisi de "Kendimi Türk gibi hissediyorum, bir Türk gibi düşünüyorum" diyor.

2021'de Adana Demir spor'u çalıştırmak için Türkiye'ye gelen Montella, Süper Lig'de dördüncü olarak ekibi tarihi bir başarıyla Konferans Ligi'ne taşıdı.

Montella, teknik yönetiminin yanı sıra insani açıdan da Türkiye'de takdir topladı. Adana'yı da etkileyen Şubat 2023 depremleri sonrası bağış kampanyaları düzenledi ve bu kampanyaları İtalya'da da duyurdu.

Bir diğer İtalyan teknik direktör, Vincenzo Italiano ay başında Beşiktaş'la sözleşme imzaladığında Montella tebrik mesajında şöyle diyordu:

"Vincenzo Italiano benim arkadaşım. Mükemmel bir antrenör. Belki bana kızacak ama Adana'daki depremde İtalya'da bağış hesabı açmıştım. O da en büyük bağışçılardan biriydi. Mükemmel bir karaktere sahip."

'Montella ile Türkiye iyi bir kombinasyon'

Montella, teknik direktörlük kariyerinde Adana Demir spor öncesinde Roma, Catania, Sampdoria, Milan, Sevilla, Fiorentina gibi ekiplerde çalıştı.

Milli takım teknik direktörlüğü açısından ise Türkiye ilk tecrübesi.

Montella Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmaya başladığında BBC Türkçe'ye konuşan İtalyan spor yazarı Andrea Pugliese, "Montella ile Türkiye iyi bir kombinasyon" demişti.

La Gazzetta dello Sport yazarı, Montella'nın aktif futbolculuk geçmişi sayesinde oyuncularla empati kurabildiğini, "onları anlayıp kafalarına girebildiğini" söylemişti.

Montella'nın futbolculuk geçmişi, Napoli'de başladı. 1974'te, Napoli'ye bağlı Pomigliano d'Arco'da doğan Vincenzo Montella, komşu kasaba Castello di Cisterna'daki San Nicola futbol okulunda gelişti.

Kulüp kariyeri ise Serie C ekibi Empoli'de başladı. Serie B'ye Genova'yla geçiş yaptıktan sonra 1996'da Sampdoria'yla Serie A'daki ilk maçına çıktı.

1999'da transfer olduğu Roma'yla 2001'de Serie A'da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ekim 1999'da Roma için UEFA Kupası'nda iki gol atarak Avrupa çapındaki bir turnuvada ilk gollerini kayda geçirdi.

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maç ise 2002'de 1-1 biten Meksika-İtalya karşılaşmasıydı. Bu maçta topu ağlara gönderse de golü ofsayttan iptal edildi.

O maçı geçen ay FIFA sitesine anlatırken, "Her açıdan büyük ilerleme kaydetmeme yardımcı olan bir deneyimdi. Meksika maçını hala hatırlıyorum; kritik bir maçtı. (Alessandro) Del Piero'nun asistini sanki kendim gol atmışım gibi kutladım. 2002'de gerçekten güçlü bir takımımız vardı, turnuvanın bitiş şekliyle ilgili hala bir üzüntü ve hayal kırıklığı hissi var" diyordu.

'Hedefi büyük'

Şimdi turnuvaya teknik direktör olarak dönmenin ise farklı bir deneyim olacağını söylüyor ve ekliyordu:

"Farklı bir sorumluluk ve farkındalık taşıyorum. Böylesine büyük bir turnuvayı birkaç kelimeyle anlatmak zor; her şey, iyi ya da kötü, daha büyük geliyor. Sonuçta, dünya futbolunun en büyük sahnesinden bahsediyoruz."

İtalya basını ise Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye'nin öngörülmesi güç olduğunu, teknik direktörün hedeflerinin büyük olduğunu belirtiyor.

La Presse ajansının Dünya Kupası'ndaki İtalyan çalıştırıcılarla ilgili haberinde şu ifadeler dikkat çekiyor:

"Roma'yı 2001 Serie A şampiyonluğuna taşıyan 'küçük uçak', Çalhanoğlu ve Güler, Yıldız ve Kökçü'nün yeteneklerine güvenebilir ve büyük hayaller kurabilir. Son 16 turuna ulaşmak asgari hedef, ancak beş yıl önce Adana Demirspor'u çalıştırmak için Türkiye'ye giden teknik direktörün aklında çok daha fazlası var."