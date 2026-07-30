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Yalova’da CHP'li 6 başkan, Yeni Parti’ye geçti

Yalova’da CHP'li 6 başkan, Yeni Parti’ye geçti
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YALOVA Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ve 3 belde belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, Yeni Parti'ye katıldı.

YALOVA Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ve 3 belde belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, Yeni Parti'ye katıldı.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan, ortak açıklamada bulunarak CHP'den istifa ettiklerini ve Yeni Parti'ye geçtiklerini açıkladılar. Sanal medya hesabından paylaşım yapan Yalova Belediye Başkanı Gürel, "Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve şehrimizin geleceğini merkeze alan 6 belediye başkanı olarak; vatandaşlarımıza daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla hizmetlerimizi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Yeni dönemimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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