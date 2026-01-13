Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Trump'a sert yanıt

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini Venezuela Başkan vekili ilan etmesini ve bunu sosyal medyada paylaşmasını sert bir dille eleştirdi. Trump, pazartesi sabahı Truth Social hesabında paylaştığı Wikipedia sayfası görünümlü bir görselde kendisini "Venezuela'nın geçici başkanı" olarak nitelendirmişti. Rodriguez, "Burada yasal bir hükümet var; Venezuela karikatürlerle yönetilmiyor" diyerek Washington'a net bir mesaj gönderdi.

"BURADA YASAL BİR HÜKÜMET VAR"

Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, son dönemde dijital platformlarda ve sosyal medyada kendisini ve ülke yönetimini hedef alan içeriklere karşı sessizliğini bozdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına doğrudan yanıt veren Rodriguez, ülkede meşru bir yönetim yapısının bulunduğunu hatırlattı. Rodriguez, "Wikipedia'da dolaşan bazı karikatürler gördüm. Kimse gerçekleri çarpıtmaya çalışmasın; burada bir hükümet ve görev başında bir geçici devlet başkanı var" ifadelerini kullandı.

"KARİKATÜRLER GERÇEK DURUMU YANSITMIYOR"

İnternet üzerinde yayılan görsellere ve Wikipedia'daki bilgi kirliliğine değinen Rodriguez, bu tür içeriklerin Venezuela'nın siyasi gerçekliğini yansıtmadığını savundu. Trump'ın paylaşımlarının durumu basitleştirdiğini ve çarpıttığını vurgulayan Rodriguez, "Ülkemizi örgütlü halkımızla ve yasal süreçlerle yönetiyoruz. Sosyal medya üzerinden yayılan karikatürler veya dijital manipülasyonlar bizim irademizi sarsamaz" dedi.

ABD'YE "REHİNE" GÖNDERMESİ

Açıklamasında ABD'ye yönelik eleştirilerini sertleştiren Rodriguez, Birleşik Devletler'de "rehin tutulan" bir devlet başkanı olduğunu öne sürdü. "Venezuela'da kimin yetkili olduğuna dair Wikipedia karikatürünü gördüm" diyen Rodriguez şu ifadeleri kullandı: "Venezuela'da görevde olan bir hükümetimiz var ve bir geçici devlet başkanımız var. Ve ABD'de rehin tutulan bir devlet başkanımız var. Ve örgütlü bir halkla birlikte, halk iradesiyle ülkeyi yönetiyoruz. Ve uluslararası ilişkilerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, sevgili Venezuela'nın haklarını savunmak ve korumak için ilerletiyoruz."