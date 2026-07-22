Venezuela'da 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle öldüğünü doğruladı. Ayrıca batıdaki Barinas eyaletinde 2 sağlık çalışanının henüz belirlenemeyen nedenlerle hayatını kaybettiği, ancak iki olay arasında bağlantı bulunmadığı bildirildi.
VENEZUELA Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesinde hantavirüs tespit edilen 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Venezuela Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirildi. Bakanlık, ülkenin batısındaki Barinas eyaletinde görev yapan 2 sağlık çalışanının da henüz belirlenemeyen nedenlerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Barinas'taki ölümler ile Anzoategui'de doğrulanan hantavirüs vakaları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, iki olayın birbirinden bağımsız olduğu kaydedildi.