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Venezuela'da 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Venezuela'da 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle öldüğünü doğruladı. Ayrıca batıdaki Barinas eyaletinde 2 sağlık çalışanının henüz belirlenemeyen nedenlerle hayatını kaybettiği, ancak iki olay arasında bağlantı bulunmadığı bildirildi.

VENEZUELA Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesinde hantavirüs tespit edilen 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Venezuela Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirildi. Bakanlık, ülkenin batısındaki Barinas eyaletinde görev yapan 2 sağlık çalışanının da henüz belirlenemeyen nedenlerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Barinas'taki ölümler ile Anzoategui'de doğrulanan hantavirüs vakaları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, iki olayın birbirinden bağımsız olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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