Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, 'Başkomutan' ilan edildi
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından düzenlenen askeri bir törenle 'Başkomutan' olarak tanındı. Törende, Rodriguez ordu yönetimi tarafından selamlandı ve başkanlık sorumluluğunu üstlendiği için onurunu belirtti.

VENEZUELA'da Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından 'Başkomutan' olarak tanındı.

Venezuela Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen askeri törenle Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmen 'Başkomutan' olarak tanıdı. Başkent Karakas'ta düzenlenen ve ülkenin yüksek askeri komuta kademesinin katıldığı törende, ordu yönetimi Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i Başkomutan sıfatıyla selamladı.

Törende; İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkedeki tüm güvenlik güçlerinin üzerinde uzlaştığı ve Rodriguez'in komutasının tanındığı ortak bildiriyi okudu. Cabello, "Güvenlik güçleri, topraklarımızda kaos tohumları ekilmesine izin vermemek için birlik ve kararlılıkla tek ses olarak hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

Törende komutan asasını ve Simon Bolivar'ın kılıcının bir örneğini teslim alan Rodriguez ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtarıcılarımızın gücü ve yenilmez ruhuyla şanlı ordumuzun nişanlarını, komutan asasını ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikasını teslim aldım. Bu Başkomutanlık sorumluluğunu bir Venezuelalı kadın olarak ve halkın gücüyle birlikte üstleniyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
