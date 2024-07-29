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Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı

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Venezuela'da yapılan başkanlık seçimini mevcut Başkan Nicolás Maduro kazandı. Ulusal Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Maduro'nun oyların %51,20'sini aldığı belirtildi. Ancak, muhalefet seçim sonuçlarını hileli olarak nitelendirdi ve itiraz edeceğini duyurdu. ABD ve Şili'den de sonuçlara yönelik şüpheler dile getirildi. Maduro ise sonucu 'barış ve istikrarın zaferi' olarak nitelendirdi.

Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) açıkladığı kısmi sonuçlara göre, Başkan Nicolás Maduro Venezuela'daki başkanlık seçimini kazandı. CNE başkanı Elvis Amoroso, oyların %80'i sayıldığında Maduro'nun %51,20, en büyük rakibinin ise %44,02 oy aldığını açıkladı.

Venezuela muhalefeti, sonucu hileli olarak nitelendirdi ve itiraz edeceğini bildirdi. Muhalefet, adayları Edmundo González'in oyların %70'ini alarak kazandığını ve meşru devlet başkanı seçileni olduğunda ısrar etti. Aldıkları oy sayılarının, çıkış anketlerinin ve hızlı sayımların, González'in 40 puanlık bir farkla önde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamaları, González'in başkanı açık ara yeneceğini öngörüyordu. Birçok seçmen, sosyalist PSUV partisinin 25 yıllık iktidarından sonra değişim istediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "açıklanan sonucun Venezuela halkının iradesini yansıtmadığına dair ciddi endişeleri" olduğunu belirtti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de sonucun "inanması zor" olduğunu söyledi ve şeffaflık talep etti.

Maduro, sonucu "barış ve istikrarın zaferi" olarak nitelendirdi ve seçim sistemini şeffaf olarak övdü. Muhalefet, ülke genelindeki seçim merkezlerine gözlemci göndermiş ancak birçoğunun "ayrılmaya zorlandığını" söyledi.

Venezuela'da oylama elektronik olarak yapılıyor. Sonuçlar CNE merkezine gönderiliyor ve aynı zamanda kâğıt fiş basılıyor. Yasaya göre, partilerin bu fişlerin sayımına tanık göndermelerine izin veriliyor, ancak muhalefet fişlerin üçte birinden azına erişim sağlayabildiklerini söyledi.

Bu seçim, Maduro'nun 2018'deki tartışmalı zaferinden sonra sonuçları reddedilen ilk seçim değil. Başkan Maduro'nun "iyi veya kötü yoldan kazanacağını" söylemesi, seçimin adilliği konusundaki endişeleri artırmıştı.

Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı

Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı

Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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