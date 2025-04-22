Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in açık tabuttaki fotoğraflarını yayınladı. Dün gece Santa Marta Şapeli'nde gerçekleştirilen "Papanın Ölümünün Onaylanması" töreninde çekilen bu görüntüler, Papa'nın naaşının resmi hazırlık sürecini gösteriyor.

TÖREN BİR SAATTEN KISA SÜRDÜ

Vatikan sözcüsü, "Kardinal Kevin Farrell başkanlığında düzenlenen tören bir saatten kısa sürdü ve Katolik Kilisesi'nin geleneksel ritüelleri uygulandı" açıklamasında bulundu. Beyin felci sonucu hayatını kaybeden Papa Francis'in vefatından sonra, kardinaller bu sabah Vatikan'da toplanarak cenaze töreni ve yeni Papa seçim sürecinin planlamasına başladı. Cenaze töreninin, Francis'in geçen yıl onayladığı kurallara göre Cuma ile Pazar günleri arasında yapılması bekleniyor.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Vatikan kaynakları, Papa'nın naaşının yarın sabahtan itibaren halka açık olarak ziyarete açılabileceğini bildirdi. Francis'in son vasiyetine göre, Vatikan dışında bulunan ve en sevdiği Meryem Ana ikonasının yer aldığı St. Mary Major Bazilikası'na defnedilecek.

9 GÜNLÜK RESMİ YAS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Cenaze töreninden sonra, dokuz günlük resmi yas dönemi başlayacak ve sonrasında yeni Papa'yı seçecek olan Konklave için hazırlıklara geçilecek. Geleneklere göre, yeni konklave Papa'nın ölümünden 15-20 gün sonra başlamalı. Papa'nın vefatından sadece birkaç gün önce, Pazar günü St. Peter Meydanı'nda son kez halkın karşısına çıkmış ve Papamobil ile tur atarak takipçilerine son selamlamasını yapmıştı.

CENAZE TÖRENİNE TRUMP DA KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, cenaze törenine eşi Melania Trump ile birlikte katılacağını duyururken, Arjantin Başkanı Javier Milei'nin de törende hazır bulunması bekleniyor.