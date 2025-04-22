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Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
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Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni Papa seçim süreci resmen başlarken, Vatikan Francis'in açık tabuttaki fotoğraflarını yayınladı.

Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in açık tabuttaki fotoğraflarını yayınladı. Dün gece Santa Marta Şapeli'nde gerçekleştirilen "Papanın Ölümünün Onaylanması" töreninde çekilen bu görüntüler, Papa'nın naaşının resmi hazırlık sürecini gösteriyor.

TÖREN BİR SAATTEN KISA SÜRDÜ

Vatikan sözcüsü, "Kardinal Kevin Farrell başkanlığında düzenlenen tören bir saatten kısa sürdü ve Katolik Kilisesi'nin geleneksel ritüelleri uygulandı" açıklamasında bulundu. Beyin felci sonucu hayatını kaybeden Papa Francis'in vefatından sonra, kardinaller bu sabah Vatikan'da toplanarak cenaze töreni ve yeni Papa seçim sürecinin planlamasına başladı. Cenaze töreninin, Francis'in geçen yıl onayladığı kurallara göre Cuma ile Pazar günleri arasında yapılması bekleniyor.

Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Vatikan kaynakları, Papa'nın naaşının yarın sabahtan itibaren halka açık olarak ziyarete açılabileceğini bildirdi. Francis'in son vasiyetine göre, Vatikan dışında bulunan ve en sevdiği Meryem Ana ikonasının yer aldığı St. Mary Major Bazilikası'na defnedilecek.

Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

9 GÜNLÜK RESMİ YAS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Cenaze töreninden sonra, dokuz günlük resmi yas dönemi başlayacak ve sonrasında yeni Papa'yı seçecek olan Konklave için hazırlıklara geçilecek. Geleneklere göre, yeni konklave Papa'nın ölümünden 15-20 gün sonra başlamalı. Papa'nın vefatından sadece birkaç gün önce, Pazar günü St. Peter Meydanı'nda son kez halkın karşısına çıkmış ve Papamobil ile tur atarak takipçilerine son selamlamasını yapmıştı.

Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

CENAZE TÖRENİNE TRUMP DA KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, cenaze törenine eşi Melania Trump ile birlikte katılacağını duyururken, Arjantin Başkanı Javier Milei'nin de törende hazır bulunması bekleniyor.

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Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

And olsun ki, "Allah üçten biridir" diyenler kafir olmuştur; oysa ilah, ancak bir tek Allah'tır. Dediklerinden vazgeçmezlerse, and olsun onlardan inkar edenler elem verici bir azaba uğrayacaktır.(maide 73) ölmeden önce, henüz tevbe için vakti varken sağlam bir imana dönmeli insan. Allah tektir, muhammed a.s onun peygamberidir. diğer peygamberler, isa, musa, ibrahim de Allahın peygamberidir. biz peygamberlerin ve kitapların hepsinin Allahtan olduğuna iman ederiz. son kitapla amel ederiz

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Haber YorumlarıMengele:

Cenazesine trump da geliyor Erdoganda gitmesi lazim diyanet baskani ile

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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

patı projesi piskopos bay Özerius (CHP) başınız sağ olsun, İstanbul baş piskoposu bay İmamoğluous sizinde başını sağ olsun,

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yaşlıydı zaten, herkes ölecek ne diyelim.

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Haber Yorumlarıvthkzmk9ts:

ABD resmen adamı öldürdü yok böyle bir şey Trump la görüş 7 saat sonra öldü tabi yersen

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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

CHP baş piskoposu bay Özerius Papanın cenaze törenine CHP seçmeni cami gönülden istiyor, törende Kırmızı şarap Vatikan’dan

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

ELHAMDÜLİLLAH ne güzel dinim varmış bunları görünce RABBİME ŞÜKREDİYORUM ampülü de bulsanız uzaya da çıksanız bu sonu inkar edemiyorsunuz

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Resme baktım ve bir daha dikkatlice baktım çok garip geldi bana...sanki bahçeli den daha canlı gibi;)))

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