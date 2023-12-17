Vatikan'da Kardinal Hapis Cezasına Çarptırıldı

Vatikan'da görülen tarihi bir yolsuzluk davasında eski Kardinal Angelo Becciu, zimmetine para geçirmekten suçlu bulunarak 5.5 yıl hapse mahkum edildi. Becciu ayrıca ömür boyu kamu görevlerinden men edildi. Davada toplam 10 kişiden 9'u hapis ve para cezaları aldı. Yolsuzluk iddialarının merkezinde, Londra'da lüks bir binanın satın alınması işlemi bulunuyordu.

Vatikan’da görülen tarihi bir yolsuzluk davasında ilk kez kardinal seviyesindeki üst düzey bir isim hapis cezasına çarptırıldı.

Vatikan’ın lideri Papa Francesco’nun danışmanlığını da yapmış olan eski Kardinal Angelo Becciu, zimmetine para geçirmekten suçlu bulunarak 5.5 yıl hapse mahkum edildi.

Becciu ayrıca ömür boyu kamu görevlerinden men edildi.

Davada Angelo Becciu ile birlikte yargılanan toplam 10 kişiden 9’u dün çeşitli hapis ve para cezaları aldı. Sanıklardan yalnızca biri, Becciu’nun eski sekreteri Monsenyör Mauro Carlino beraat etti.

Yolsuzluk iddialarının merkezinde, Londra’da lüks bir binanın satın alınması işlemi bulunuyordu.

Vatikan Devlet Sekreterliği tarafından yapılan 350 milyon euro’luk satın alma işlemi sırasında sanıkların zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma gibi bir dizi suç işlediği iddia ediliyordu.

Becciu bu işlemin yanı sıra, kardeşine ait bir vakfa Vatikan kasasından 125 bin Euro vererek zimmete para geçirmekten de suçlu bulundu.

Becciu’nun ayrıca, memleketi Sardinya adasından Cecilia Marogna isimli bir kadına 575 bin Euro ödediği de belirlendi.

Eski kardinal, bu parayı ‘istihbarat hizmetleri’ ve Afrika’da İslamcı militanlarca kaçırılan bir rahibenin kurtarılması operasyonu için verdiğini söylüyordu. Savcılık ise Marogna’nın bu parayı lüks ürünler ve tatiller için kullandığını iddia ediyordu.

Bu vakada da Becciu ve Marogna suçlu bulundu. Marogna 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Papa’nın reformu sayesinde yargılandı

İtalyan din adamı Becciu, Vatikan’ın Devlet Sekreterliği’nde, yönetim kademesinde ilk 3 sıradan birine denk gelen Genel İşler Vekilliği görevinde de bulunmuş, 2018'de ise aziz ilanlarından sorumlu biriminin başkanlığına getirilmişti.

2.5 yıldır süren dava öncesinde yolsuzluk iddiaları gündeme geldiğinde Becciu Papa’nın talebiyle istifa etmiş, kardinallik hakları da elinden alınmıştı.

Angelo Becciu, Vatikan’da ceza mahkemesinde yargılanan en üst düzey isimdi. Vatikan’da daha önce bir kardinal, ancak kardinallerden oluşan bir dini heyet tarafından yargılanabiliyordu. Ancak Papa Francesco’nun yaptığı reformlar kapsamında kardinallerin de ceza mahkemesinde yargılanabilmesinin önü açılmıştı.

Dava, Vatikan'ın yakın tarihindeki en büyük mali skandal olarak niteleniyordu. Vatikan’ın yönetim kademelerindeki entrikalar, yolsuzluklar ve iç çekişmeleri yansıttığı için ‘kirli çamaşırların ortaya serilmesi’ olarak görülüyordu. İtalyan basınında davaya ‘Vatikan’ın Temiz Eller’i’ benzetmesi de yapılıyordu.

Davaya konu olan yolsuzluk vakalarıyla Vatikan’ın 200 milyon Euro civarında kayba uğratıldığı hesaplanıyor.

Yolsuzluk davası, Papa Francesco’nun mali reformlar yapma ve Vatikan’ın karanlık mali idaresini şeffaflaştırma girişimleri açısından bir test olarak da görülüyordu.

Ancak dava sürecinde ortaya çıkan entrikalar ve yolsuzluk vakalarına konu olan paranın bir kısmının kiliseye yapılan bağışlardan gelmesi gibi unsurlar nedeniyle cemaatte güven kaybından da endişe ediliyordu.

75 yaşındaki Becciu, suçlamaları reddediyordu. Avukatı da karar sonrası temyize gideceklerini açıkladı. Temyiz süreci sonuçlanana kadar Becciu ve diğer sanıkların cezaevine girmesi beklenmiyor.