Varını yoğunu kaybetti! ABD'li bir çiftçinin evine düşen meteor her şeyi küle çevirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir eve meteor düştü. Alevli bir basketbol topuna benzetilen meteorun düşmesiyle evi yerle bir olan çiftçi, büyük bir patlama sesi duyduğunu ardından verandasının alevler içinde kaldığını ifade etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çiftçilik yapan Dustin Procita, alevli bir basketbol topuna benzetilen meteorun düştüğü evini, köpeğini ve kamyonetini kaybetti.

"VERANDAYA KOŞTUĞUMDA ALEVLERİ GÖRDÜM"

Yaşanan felaket nedeniyle tüm birikimini kaybeden Procita, "Büyük bir patlama sesi duydum ardından duman kokusu aldım. Verandaya koştuğumda evin alevler içinde kaldığını gördüm" dedi.

YANGIN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Eve düşeni alevli bir basketbol topuna benzettiğini ancak çevresindekilerin bunun bir meteor olduğu bilgisini verdiğini ileten çiftçi, yaklaşık 3 saat sonunda söndürülen yangınla ilgili yetkililerin de soruşturma başlattığını aktardı.

"METEORİT YA DA ASTEROİD, İKİSİNDEN BİRİ"

Olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri eve düşen cisim için "Meteorit, asteroid – bu ikisinden biri" ifadesini kullandı.