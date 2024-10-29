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Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti

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Vahşi yaşam tutkunu ve YouTuber Graham 'Dingo' Dinkelman, bir kobranın ısırması sonucu gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce yılan tarafından ısırılan Dingo, anafilaktik şok geçirdi ve yapay komada tutuldu. 'Güney Afrika'nın Steve Irwin'i' olarak anılan Dingo, tehlikeli sürüngenlerle ilgili kurtarma videoları sayesinde dünya çapında tanınıyordu. Dingo'nun vefatının ardından dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi.

Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Graham 'Dingo' Dinkelman, bir kobranın ısırması sonucu gelişen komplikasyonlar nedeniyle Cumartesi günü hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce yılan tarafından ısırılan Dingo, anafilaktik şok geçirmişti.

Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kentinden olan ve vahşi yaşam koruyuculuğu yapan üç çocuk babası Dingo, vücudunun iyileşmesi umuduyla yapay komada tutuluyordu.

Eşi Kirsty yaptığı açıklamada, "Dingo bu zor süreçte inanılmaz bir mücadele verdi. Bizimle olmak için savaştığını biliyoruz ve bunun için minnettarız. Ancak tüm gücüne ve direncine rağmen, sevgili eşim bugün ailesinin yanında huzur içinde aramızdan ayrıldı" dedi.

2022'de "Güney Afrika'nın Steve Irwin'i" olarak anılmaya başlayan Dingo, özellikle tehlikeli sürüngenlerle ilgili kurtarma videoları sayesinde dünya çapında tanınmıştı. YouTube'da 100 binden fazla abonesi, Instagram'da ise 600 binin üzerinde takipçisi vardı.

Steve Irwin de benzer şekilde, "The Crocodile Hunter" programıyla ünlenen ve tehlikeli vahşi hayvanlarla yakın temaslarıyla tanınan Avustralyalı bir doğa uzmanıydı. Irwin, 2006'da 44 yaşındayken, Büyük Mercan Resifi'nde çekim yaparken bir vatozun saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Dingo'nun vefatının ardından dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi. Amerikalı YouTuber Jacob Colvin onu "hayvanlara derinden önem veren, gerçekten nazik ve iyi kalpli bir adam" olarak anarken, meslektaşı Dav Kaufman, "Zehire karşı alerjik reaksiyon ve anafilaktik şok sonucu haftalarca süren koma, en güçlümüz için bile çok ağır bir yüktü. Çok özleneceksin dostum" sözleriyle duygularını ifade etti.

Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti

Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti

Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti

Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti

Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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