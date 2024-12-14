Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı operasyonlar kapsamında birçok şehrin ele geçirilmesi ve son olarak 7 Aralık'ta başkent Şam'ın ele geçirilerek Beşar Esad'ın ülkeden ayrılması ile son buldu. Rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Suriye'de Rus birlikler, konuşlu oldukları başkent Şam ve Humus ilinden ayrılarak ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssüne konvoy halinde çekiliyor. Hava üssünden gelen görüntülerde teçhizatın kargo uçaklarına yerleştirildiği görüldü.

ABD, HAVADAN TAKİP EDİYOR

Rusya'nın Suriye'deki bir hava üssünde bulunan teçhizatı sökerek kargo uçaklarına yüklediği görüntüler ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından yayınlanan uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. Fotoğraflarda Rusya'nın Hmeymim havaalanında bulunan iki An-124 kargo uçağının kapılarının ekipman almak üzere açılmış olduğu görülüyor.

SALDIRI HELİKOPTERLERİ VE S400'LER SÖKÜLÜYOR

Washington Post gazetesi Rusya'ya ait bir Ka-52 saldırı helikopteri ve bir S-400 hava savunma biriminin kargo uçaklarıyla taşınmak üzere sökülmekte olduğunu yazarken, analistler, ülkedeki Rus varlığının hacmi göz önüne alındığında, tam bir çekilmenin zaman alacağını vurguluyor. Esad'ın gidişi ve Hayat Tahrir el-Şam'ın iktidarı ele geçirmesi, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını riske attı. Moskova, HTŞ ile temata olduğunu ve ülkeyi terk etmeyi planlamadığını söylüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Perşembe günü gazetecilere yaptığı açklamada "Üsler Suriye topraklarında kalmaya devam ediyor. Henüz yeni bir karar alınmadı" dedi. Ancak HTŞ sözcüsü Rus tesislerinin geleceği konusunda yorum yapmayı reddetti.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;