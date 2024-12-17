Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre Türkiye'nin Suriye'ye yeni sınır ötesi operasyonu an meselesi olabilir. Gazeteye konuşan Beyaz Saray yetkililerine göre, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye sınırına yığınak yapması ABD'yi kaygılandırmış durumda.

TRUMP'A MEKTUP YAZIP "TÜRKİYE'YE BASKI YAPIN" DEDİ

PKK/ Ypg terör örgütünün siyasi elebaşlarından Ilham Ahmed, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a mektup yazdı ve Türkiye'ye baskı yapmasını istedi. Türkiye'nin muhtemelen bir operasyon yapacağını yazan teröristler, Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapmasını talep etti. Ahmed, "Türkiye'nin hedefi bizim topraklarımızı siz göreve gelmeden fiilen kontrol altına almak. Bizi kurtarın lütfen" dedi.

Ayrıca terör örgütü üyesi Trump'a yazdığı mektupta "Eğer Türkiye işgali gerçekleştirirse, sonuçları bizim açımızdan felaket olur, sizin elinizde bu felaketi engelleyecek gücün olduğunu düşünüyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi daha önce de dinledi ve çağrınıza yine uyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Örgüt elebaşı Trump'a mektubunda "Kararlı liderliğiniz bu işgali durdurabilir ve barış ile güvenlik için verilen savaşta sadık müttefikler olarak yanınızda duranların onurunu ve güvenliğini koruyabilir" şeklinde yazdı.

ASKERİ YIĞINAKLAR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

New York Times'a konuşan güvenlik yetkilileri, Türkiye destekli SMO ile ABD arabuluculuğunda yapılan ateşkes görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Ayn el-Arab'ın doğusunda ve batısında askeri yığınaklar görülmeye başlandığı doğruladı.

"AMBARGOLAR KALKSIN, BİZE TERÖRİST DENMESİN"

Suriye'nin yeni lideri Ebu Muhammed el-CulaniABD'li yetkililere cevap verdi. Culani doğum adı olan Ahmed el Şara'yı kullanmaya başladığını belirterek, kendisine yönelik ABD tarafından yapılan terörist tanımlamasının Esad rejimi için daha uygun olduğunu ifade etti. Ayrıca, Golani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının gerekçelerinin geçerliliğini yitirdiğini vurgulayarak, İsrail'in ülkeden çekilmesi gerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunacaklarını kaydetti.

"SURİYE'NİN TOPRAKLARI BAŞKA ÜLKELERİN ÜSSÜ OLAMAZ"

Culani, İsrail'in Hizbullah ve İranlı milislere karşı Suriye'deki operasyonlarının artık geçerli bir gerekçe oluşturmadığını ve bu saldırıların derhal sona ermesi gerektiğini söyledi. "Suriye'nin toprakları başka ülkeler için bir saldırı üssü olamaz" diyen Culani, BM gözlemcilerinin geri dönmeye hazır olduklarını ve 1974 anlaşmasına bağlı kalacaklarını belirtti.

"SURİYE GERÇEĞİNİN ARKASINDA TÜRKİYE VAR"

Söz konusu mektuba cevap vermeyen ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'nin geleceği konusunda Türkiye'nin çok önemli bir rol oynayacağını belirtti. Florida'daki bir basın toplantısında Trump, "Türkiye, çok fazla can kaybı olmadan, dostane olmayan bir el koyma gerçekleştirdi" diyerek, Esad'ın yönetiminin barbarca olduğunu ve Türkiye'nin Suriye'deki stratejik önemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle" şeklinde yorum yaptı.