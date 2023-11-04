Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili koordinasyon toplantısı başladı

Ürdün'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını görüşmek üzere 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanları arasındaki 'koordinasyon' toplantısı başladı. Toplantıya Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve BAE dışişleri bakanları yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh katıldı.

Ürdün'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını görüşmek üzere 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanları arasındaki "koordinasyon" toplantısı başladı.

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, başkent Amman'da düzenlenen toplantıya, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh katıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın ve neden olduğu insani felaketin durmasına yönelik çabalar kapsamında cumartesi günü bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 29. gününde de devam ediyor.