Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşinin öldürmekle suçlanan oğullarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Los Angeles'ta ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin cinayetle suçlanan 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner, tutuklanmasından sadece dakikalar önce bir benzin istasyonunda içecek satın alırken görülüyor.

  • Nick Reiner, ebeveynleri Rob Reiner ve Michele Singer Reiner'ın 14 Aralık 2025'te Brentwood'daki evlerinde ölü bulunmasıyla bağlantılı olarak iki birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı.
  • Nick Reiner'ın tutuklanmasından dakikalar önce, Los Angeles'ın Exposition Park bölgesindeki bir benzin istasyonunda sakin bir şekilde içecek satın aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
  • Nick Reiner, kefaletsiz olarak Twin Towers Correctional Facility'de tutuluyor ve ilk duruşmasına tıbbi onay beklenirken katılamadı.

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çiftin cinayetle suçlanan oğlu Nick Reiner'ın, tutuklanmasından yalnızca dakikalar önce bir benzin istasyonunda rahat tavırlarla içecek satın aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SAKİN BİR ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPTI

Yeni yayınlanan güvenlik kamerası kayıtlarında Nick Reiner, Los Angeles'in Exposition Park bölgesindeki bir benzin istasyonundaki markete girerek içecek satın alırken sakin bir şekilde yürürken görüntülendi.

Reiner kırmızı bir sırt çantası, siyah-beyaz çizgili bir ceket ve şapka takarken, reyonlarda dolaştıktan sonra sıraya girip ödeme yapıyor.

Ardından polis araçlarının ışıklarıyla çevrelediği bir sokakta Reiner'in durduğu ve ellerini kaldırarak teslim olduğu anlara ait başka görüntüler de paylaşıldı. Olay yerindeki polis ekipleri kısa süre sonra Reiner'ı gözaltına aldı.

EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDULAR

Reiner'in ebeveyni, ünlü aktör-yönetmen Rob Reiner (78) ile fotoğrafçı ve yapımcı Michele Singer Reiner (68), 14 Aralık 2025'te Brentwood'daki evlerinde ölü bulunmuştu.

Polis, çiftin cesetlerinin bıçaklanmış olduğu değerlendirmesiyle cinayet olarak soruşturmayı başlatmıştı.

OLAYDAN SAATLER SONRA YAKALANDI

Nick Reiner, olaydan saatler sonra Los Angeles Polis Departmanı ekipleri tarafından tutuklandı ve cinayetle bağlantılı olarak iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Savcılık ayrıca, suçun işlenmesinde tehlikeli ve ölümcül bir silah kullanıldığı gerekçesiyle ayrı bir "özel durum" iddiası ekledi.

KEFALETSİZ TUTUKLU

Reiner, kefaletsiz tutuklu olarak Twin Towers Correctional Facility'de tutuluyor. İlk duruşmasına, savunma avukatının belirttiğine göre tıbbi onay beklenirken katılamadı. Mahkeme sürecinde cinayet iddialarıyla ilgili resmi çerçeve oluşturulmaya devam ediliyor.

HAYRANLARI YASTA

Hollywood ve dünya çapında şok etkisi yaratan olayın ardından, Reiner ailesi ve hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Rob Reiner, Stand by Me, The Princess Bride ve This Is Spinal Tap gibi kült filmlerle sinema tarihinde önemli bir yer edinmişti.

Elif Yeşil
