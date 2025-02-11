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Ünlü şarkıcının özel jeti başka bir jetle çarpıştı

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Mötley Crüe'nün solisti Vince Neil'in özel jeti, Arizona'daki bir havaalanında iniş sırasında pistten çıkarak park halindeki başka bir jete çarptı. Vince'ın bulunmadığı uçakta kız arkadaşı Rain ve arkadaşı Ashley ise yaralı olarak kurtuldu.

Mötley Crüe'nün solisti Vince Neil'in özel jeti, Arizona'daki bir havaalanında kaza yaptı.

Olay pazartesi öğleden sonra Scottsdale Havalimanı'nda gerçekleşti. Vince'in jeti iniş sırasında pistten çıkarak başka bir jete çarptı.

ŞARKICI UÇAKTA YOKTU

Şarkıcının, jette seyahat eden kız arkadaşı kazadan sağ kurtuldu. Mötley Crüe'nün menajeri Allen Kovac, Vince'in güvende olduğunu ve uçakta olmadığını söyledi.

Kaynaklar TMZ'ye, Vince'in kız arkadaşı Rain ve arkadaşı Ashley'nin kazadan sağ olarak çıktıklarını ve hastanede tedavi altında olduklarını söyledi. Vince'in menajeri, rock yıldızının kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini belirtti.

PİSTLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Acil durum ekipleri olay yerine geldi ve soruşturma süresince havalimanı pistleri geçici olarak kapatıldı.

Havalimanı yetkilileri, ilk soruşturmada uçak inerken sol ana iniş takımının arızalandığını ve çarpışmaya neden olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcının özel jeti başka bir jete çarptı

Ünlü şarkıcının özel jeti başka bir jete çarptıFotoğraflar: KKN News

Ünlü şarkıcının özel jeti başka bir jetle çarpıştı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Dünya
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