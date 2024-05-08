Ünlü rapçi Drake'in malikanesinin önünde silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi vuruldu

Ünlü rapçi Drake'in Kanada Toronto'daki evinin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda evin çalışanlarından güvenlik görevlisi vuruldu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ EVİN KAPISINDA VURULDU

Toronto polisinden yapılan açıklamaya göre, saldırı salı günü yaşandı. Polis güvenlik görevlisinin vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayın evin dışında gerçekleştiği ve güvenlik görevlisinin evin kapısında çalışırken vurulduğu belirtildi. Güvenlik görevlisinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

DRAKE'İN EVDE OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Drake'in olay sırasında evde olup olmadığına dair sorulara cevap verilmedi ancak yetkililerin sanatçının ekibiyle iletişim halinde olduğu ve soruşturmada işbirliği yaptıkları söylendi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİNİN KAÇIŞTIĞI GÖRÜLDÜ

Polis saldırının nedenin henüz belirlenmediğini açıkladı. Olay yerinden kaçan çok sayıda şüphelinin olduğu ve polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelediği belirtildi.

DRAKE KİMDİR?

Drake, tüm zamanların en çok satış yapansanatçılarından biri olarak tanınıyor. Beş Grammy Ödülü sahibi olan ve "Nice For What" gibi hitlerle tanınan Drake, geçen yıl Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından 200 milyondan fazla satan ilk sanatçı olarak ödüllendirilmişti.

Drake ve Kendrick Lamar arasındaki lirik savaş son zamanlarda gündemdeydi; her iki sanatçı da birbirleri hakkında şarkılar yayınladı ve hayranları arasında çevrimiçi tartışmaları alevlendirdi. Lamar'ın temsilcileri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadılar.