Ünlü İsimlerden İsrail-Filistin Çatışmalarına Tepki

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken ünlü isimlerden savaşa tepkiler gelmeye devam ediyor. Yasemin Şefkatli, Özge Ulusoy, Hadise ve Emre Kızılırmak gibi isimler sosyal medya üzerinden savaşın durdurulmasını ve masumların ölmemesini dile getirdi. Ayrıca İzmir'de düzenlenen bir defilede de 'Savaşa Hayır' vurgusu yapıldı.

İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ediyor. Dünya, Orta Doğu'daki kan gölüne şahit oluyor. Savaş bölgesindeki can kayıpları giderek artarken Gazze'de durum ağırlaşıyor. Ünlü isimlerden savaşa tepki gecikmedi.

YASEMİN ŞEFKATLİ

İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabının hikaye bölümünde "Savaşın dili, dini olmuyor. Her türlüsü zulüm" paylaşımı yaptı.

ÖZGE ULUSOY

Manken Özge Ulusoy "Dünya zor günlerden geçiyor. Orada yaşanan acının tarifi yok. Olan masum sivillere oluyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini diliyoruz" dedi. Ece Erken de "Milyonlarca insan aç, susuz, elektriksiz bırakıldı. Bizim burada yüreğimiz acıyor" diye konuştu.

HADİSE

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir erkeğin, hiçbir insanın ölmemesi konusunda hepimiz hemfikiriz sanırım. Ben politikacı değilim. Ben hiçbir çocuğun, ailenin, acı çekmemesini isteyen bir insanım. Savaşı durdurun!"

EMRE KIZILIRMAK

Emre Kızılırmak rol aldığı "Köprü" filminden bir kare paylaştı ve altına şu notu düştü: "Bu fotoğraf 'Köprü'de canlandırdığım karaktere ait. Bu film; yoktan yere peydahlanan problemlerin sözde çözümlerini kan dökerek ticaretini genişleten zihniyetlere gelsin ve onların oyunlarına gelen topluluklara farkındalık yaratsın."

DEFİLEDE 'SAVAŞA HAYIR' VURGUSU

Tülay Ersoy ve Gülay Turan'ın kurucusu olduğu gelinlik ve abiye firması Asr-ı Nazende, İzmir'de düzenledikleri defilede "Savaşa Hayır" vurgusu yaptı.

Defilenin sonunda aralarında Özge Ulusoy'un da bulunduğı modeller, "Savaşa Hayır", "Savaşın Kazananı Yoktur", "Çocuklar Ölmesin" ve "Siviller Ölmesin" yazılı pankartlarla podyuma çıktı.