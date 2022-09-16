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Ünlü fenomen takipçileri arasında çekiliş yaptı, kazananla cinsel ilişkiye girecek

Dünya Haberleri

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sabrinna Cabral'dan şaşırtan bir hareket geldi. Göğüs küçültme ameliyatının parasını toparlamak adına takipçileri arasında çekiliş yapan Cabral, kazananlarla ilişkiye gireceğini söyledi. Cabral'ın bu hareketi eleştirilmesine neden oldu.

Brezilya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Sabrinna Cabral, son günlerde yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Göğüs ölçülerini küçültmek için estetik operasyon yaptıracağını açıklayan Cabral, parasının yetmemesi üzerine ilginç bir yönteme imza attı.

Ünlü fenomen takipçileri arasında çekiliş yaptı, kazananla cinsel ilişkiye girecek

AMELİYAT PARASINI TAKİPÇİLERİNDEN ÇIKARACAK

Fenomen isim estetik ameliyatının ücretini takipçilerinden alacak. Sosyal medyadan yapacağı bir çekilişle 5 talihli isimle geçireceği zamanın sonunda ise estetik operasyonu için gerekli olan parayı toplayabileceğini itiraf etti.

Ünlü fenomen takipçileri arasında çekiliş yaptı, kazananla cinsel ilişkiye girecek

ÖNCE ŞAKAYDI SONRA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyadaki cinsel ilişki çekilişi fikrinin şaka olarak ortaya çıktığını ifade eden Cabral, "Estetik ameliyat için bekleme listesindeydim. Bu prosedür çok pahalı. Bu çekilişi şaka olsun diye yapmaya karar verdim. Ancak o kadar yoğun bir taleple karşılaştım ki bir anda gerçeğe dönüştü" dedi.

Ünlü fenomen takipçileri arasında çekiliş yaptı, kazananla cinsel ilişkiye girecek

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