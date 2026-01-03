Üniversitedeki dans sonun başlangıcıymış: Venezuela Başkanı ABD tarafından kaçırıldı

Uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratan sıcak gelişmelere göre; Venezuela Devlet Başkanı ve eşinin, Karayipler'deki askeri varlığını artıran Amerika Birleşik Devletleri güçleri tarafından ülkeden zorla kaçırıldığıbildirildi.

Dans Pistinden Diplomatik Krize

Sadece birkaç ay önce, baskılara meydan okurcasına bir üniversitede dans ederken görüntülenen Venezuela lideri, Washington'ın radarına girmişti. Ancak gelen son bilgiler, bu meydan okumanın sona erdiğini gösteriyor. Reuters'ın geçtiği raporlara göre; ABD Hava Kuvvetleri personeli ve Deniz Piyadeleri, Karakas ve çevresinde aktif bir operasyon yürüterek lideri ve eşini ele geçirdi.

"Kaçırılma" haberi yayıldıkça, Venezuela savunmasının kalbi sayılan Fuerte Tiuna askeri kompleksinde kontrol kaybedildi. Karakas'ın güneybatısındaki bu stratejik noktadan hem üst düzey askerlerin hem de sivillerin panik içinde kaçmaya başladığı bildiriliyor.

Beyaz Saray henüz resmi bir açıklama yapmasa da, askeri analistler liderin şu anda uluslararası sularda bulunan bir ABD uçak gemisinde tutulduğunu tahmin ediyor.

Görgü tanıkları, operasyon anına ve askeri kompleksten toplu kaçışlara dair görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bölgedeki sıcak gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.