Üniversitede final sınavlarını geçen genç, aşırı sevinçten kalp krizi geçirerek öldü - Haberler

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Üniversitede final sınavlarını geçen genç, aşırı sevinçten kalp krizi geçirerek öldü

Mısır'ın Qena kentindeki South Valley Üniversitesi Fen Fakültesi'nde okuyan üniversite öğrencisi Mübarek Hüseyin Sayed Abdel-Jalil, final sınavlarını geçmesinin ardından ailesinin anlatımına göre çok sevindi. Bu sırada kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti. Doktorlar gencin ölüm nedeninin "Aşırı sevince bağlı heyecandan" kaynaklandığını belirtti.

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Mısır'da duyanları kahreden bir olay yaşandı. South Valley Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenim gören 22 yaşındaki Mübarek Hüseyin Sayed Abdel-Jalil, üniversiteden gelen mektubu açtı ve sınavları geçtiğini öğrendi.

AŞIRI SEVİNCİ PAHALIYA MAL OLDU

Ancak genç adam, zarfı açtıktan sonra aşırı heyecan yapması nedeniyle kalbini tutarak yere yığıldı. Panik içerisinde kalan ailesi hemen ambulansa haber verdi ancak hastaneye kaldırılan Abdel-Jalil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üniversitede final sınavlarını geçen genç, sevinçten öldü

ÜNİVERSİTEYİ BİTİRMEYE HAK KAZANMIŞTI

Ailesi, oğullarının o an aşırı sevinç yaşadığını, bunun nedeninin ise çok uğraştığı üniversiteyi bitirmesinden kaynaklı olduğunu ifade etti. Doktorlar da gencin ölüm nedeninin "Aşırı sevince bağlı heyecandan" kaynaklandığını rapor etti.

Üniversitede final sınavlarını geçen genç, sevinçten öldü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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