UNIFIL: İsrail İHA'ları Barış Gücü'ne Bombalı Saldırı Düzenledi

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) dün sabah Barış Gücü askerlerinin yakınına 4 el bombası attığını açıkladı.

UNIFIL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'e ait insansız hava araçlarının dün sabah barış gücü askerlerinin yakınına 4 el bombası attığı bildirildi.

UNIFIL, İsrail'in bu saldırısını, kasım ayında İsrail ile Hizbullah arasında varılan ateşkesten bu yana personeline yönelik en tehlikeli saldırılardan biri olarak nitelendirdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait İHA'lar, Lübnan-İsrail sınırındaki BM hattı (Mavi Hat) yakınındaki bir BM noktasına ulaşımı engelleyen bariyerleri kaldırma çalışmaları sırasında Barış Gücü askerlerinin yakınına dört bomba bıraktı. Bombalardan biri 20 metre, diğer üçü ise yaklaşık 100 metre mesafede, BM personeli ve araçlarının yakınına düştü.

"İsrail ordusunu önceden bilgilendirmiştik"

UNIFIL ayrıca, İsrail ordusunun, Marwahin kasabasının güneydoğusundaki bölgede yapılan engel kaldırma çalışmalarından önceden haberdar edildiğini vurguladı.

Açıklamada, "BM Barış Gücü askerlerini ve onların mal varlıklarını tehlikeye atan her türlü eylem ve onlara verilen görevleri engelleme girişimleri kabul edilemez" denildi ve bunun 1701 sayılı BM kararı ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu belirtildi.