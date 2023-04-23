Ünal Çeviköz: 'Sudan'daki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Twitter hesabında; “Sudan’daki olaylarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ile temas halindeyiz. Hartum havaalanının kapalı olması nedeniyle vatandaşlarımızın güvenli bir insani koridor üzerinden karayoluyla tahliyesi için gereken tedbirler alınıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Twitter hesabında; " Sudan'daki olaylarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ile temas halindeyiz. Hartum havaalanının kapalı olması nedeniyle vatandaşlarımızın güvenli bir insani koridor üzerinden karayoluyla tahliyesi için gereken tedbirler alınıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Sudan'ın başkenti Hartum'daki gelişmelerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çeviköz, şu mesajı verdi:

"Sudan'daki olaylarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dışişleri bakanlığımız ile temas halindeyiz. Hartum havaalanının kapalı olması nedeniyle vatandaşlarımızın güvenli bir insani koridor üzerinden karayoluyla tahliyesi için gereken tedbirler alınıyor."