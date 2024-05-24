Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'a saldırılarıyla ilgili aldığı kararı açıklıyor. Refah'ın durumunun "Felaket" boyutunda olduğunu söyleyen Mahkeme, son mahkeme kararından bugüne, insani durumun daha da kötüleştiğini bildirdi. Mahkeme, insani felaketin önlenmesi için İsrail'in yeterli önlemleri almadığını ifade ederek " İsrail, Refah saldırısını durdurmalı" dedi.

ASKERİ OPERASYONLARIN SONLANDIRILMASI İSTENDİ

Güney Afrika, Gazze'deki İsrailli askerlerin tahliye bölgelerini ve kalan tüm Filistinlileri meşru hedef olarak gördüğü "İmha bölgeleri" olarak tanımladığına işaret ederek, daha fazla geç kalınmadan Divan'dan İsrail'in askeri operasyonlarını sonlandırmasına hükmetmesini istedi.

İSRAİL, SOYKIRIM SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Duruşmada İsrail adına söz alan uluslararası hukuktan sorumlu Başsavcı Yardımcısı Gilad Noam ise Güney Afrika'nın iddialarının yersiz olduğunu savunarak, "Trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok." ifadelerini kullandı.

Savunmasında Güney Afrika'nın iddiaları yanıtlamak yerine Hamas'ın saldırılarını anlatan ve Güney Afrika'yı Hamas'ı korumakla suçlayan Noam, "Güney Afrika gerçeğin ya da hukukun peşinde değil, mahkemenin yetkilerini kötüye kullanmanın peşinde." ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde;

İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir.

Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır. İsrail'in

İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

Mahkeme, alınmış önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail'in askeri operasyonu durdurmak zorunda olduğuna karar verdi.

Mahkeme 28 mart tarihindeki tedbir kararında değişiklik kararı yapılması gerektiğine karar vermiştir. Bu nedenle yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğuna karar verilmiştir

İsrail sivillere zarar verecek saldırılarına derhal son vermelidir.

İsrail Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde kanıtların korunması için etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin girişine engel olmamalıdır.

-İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'na rapor sunmalı.

İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı

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