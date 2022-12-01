Ülkede halk canından bezdi! Taksi sürücüsü aracıyla birlikte yolun ortasında karantinaya alındı

Koronavirüsün yeniden patlak verdiği Çin'de "Sıfır Vaka" politikası izleyen hükümetin uygulamaları ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oluyor. Ülkeden gelen son görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Yetkililer test sonucu pozitif çıkan taksi şoförünü aracıyla karantinaya aldı.

Çin'de "Sıfır vaka" politikası kapsamında uygulanan karantina kararları devam ediyor. İnsanların evlerine zorla kilitlendiği ve sokakta dahi olsa zorla test yapıldığı videolar gündem olurken, ülkeden ilginç bir görüntü daha geldi.

ARACIYLA KARANTİNAYA ALINDI

Sosyal medyada gündem olan bir videoda koronavirüs pozitif olan bir taksi sürücüsü de aracıyla birlikte yolun ortasında karantinaya alındı.