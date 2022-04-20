Ukraynalı mültecilere yer açmak isteyen Danimarka, Suriyelileri Ruanda'ya yollayacak

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Bu süreçte 5 milyona yakın Ukraynalı, farklı ülkelere göç etti. Hala ülke sınırları içerisinde güvenli bir şekilde göç etmenin yollarını arayan insanların olduğu da bildiriliyor.

Ukraynalı mültecilere ülkelerinde yer açmak isteyen ülkeler ise farklı yollar aramaya başladı. Savaştan kaçan Suriyelilerin ve Afganların bulunduğu ülkelerden olanİngiltere çözümü, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri 10 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermekte buldu.

DANİMARKA, RUANDA İLE GÖRÜŞÜYOR

Büyük tepkiye neden olan bu hamle sonrası Danimarka da aynı yola başvurmaya hazırlanıyor. Ukraynalı mültecilere yer açmak için Ruanda ile görüşmelere başlayan Danimarka'da açıklamayı Göç Bakanı Mattias Tesfaye yaptı. Reuters'a konuşan Tesfaye, "Ruanda ile transfer mekanizması ile ilgili görüşmeler devam ediyor fakat şu aşamada bir anlaşmaya varılmadı" ifadelerini kullandı.

"MÜLTECİ OLMAK GEÇİCİDİR"

Danimarka'da Başbakan Mette Frederiksen, Ukraynalı mültecilerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Mülteci olmak geçicidir, bu yüzden fırsatınız olduğunda geri dönmeli ve anavatanınızı inşa etmenize yardımcı olmalısınız. Bu bize diğer mültecilere yardım etme fırsatı veriyor" demişti. Ayrıca Danimarka parlamentosu, iki yıllık oturma izni veren bir yasayı onaylayarak oturma izni süresini uzatmıştı.

SURİYELİLERE AYRI UKRAYNALILARA AYRI MUAMELE

Öte yandan Danimarka'nın Suriyelilere uyguladığı ülkeye girişte "kişisel eşyalarına el koyma" yasasını Ukraynalılara uygulamayacak olması da büyük tepki çekmişti.